«Учеба в образовательных организациях ФСБ России — это сложный, насыщенный процесс, связанный с большими умственными, моральными и физическими нагрузками. Надо понимать, что пограничная деятельность — это не столько профессия, сколько образ жизни, и поэтому ребята с первых же дней погружаются в служебную среду. Очень плотный график занятий, распорядок дня расписан фактически поминутно, и, чтобы пройти весь «путь» до конца, требуется большая работа в первую очередь над собой. Вместе с тем, условия жизни и обеспечение курсантов находится на высоком уровне», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Погрануправления.

Отмечается, что все курсанты проживают в современных, комфортабельных общежитиях. На весь период учебы ребята бесплатно обеспечиваются всеми видами зимней и летней военной формы одежды, организовано бесплатное, трехразовое высококачественное питание в столовых институтов. Учеба в этих заведениях это не просто получение образования, а непосредственно военная служба. Поэтому время обучения засчитывается в выслугу лет. Ежегодно предоставляются отпуска: летний основной (30 суток) и зимний каникулярный (15 суток). В Институтах большое значение придают всестороннему развитию личности курсантов. Функционируют различные кружки, секции, общества, в которых каждый может для себя найти занятие по интересам.

В регионе отбор кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России, а также на военную службу по контракту осуществляется Пограничным управлением ФСБ России по Республике Ингушетия.

Сообщается, что подготовительный этап к поступлению является достаточно длительным, поэтому подавать заявление необходимо с августа по декабрь календарного года, предшествующего поступлению (для школьников — в начале 11 класса). Подробная информация о требованиях к кандидатам для поступления в образовательные организации ФСБ России и на военную службу по контракту отражена на официальном сайте ФСБ России.

«Учеба в образовательных организациях ФСБ России и служба в пограничных органах действительно достойная и перспективная профессия. С момента возникновения Руси охрана границ государства всегда была престижной и почетной миссией. Во все времена на границе служили, и будут служить отважные и преданные Отечеству его сыны», — подчеркнули в Погрануправлении.