Так и здесь. Чтобы получить свидетельство о смерти родственника после первых шести месяцев, нужно иметь сильную волю и стальные нервы. Давайте проследим за всей этой процедурой шаг за шагом. Человек может не успеть в первые шесть месяцев получить данное свидетельство по разным причинам: по болезни, по причине отсутствия в субъекте, где жил и захоронен близкий человек. Могут быть другие причины. Опоздал немного. Куда теперь обращаться? Разумеется, в первую очередь идем в ЗАГС, непосредственно выписывающий упомянутый документ. Если нет на руках медицинской справки участкового врача о смерти родственника, там вас встретят с холодком.

Следовательно, теперь надо ехать к участковому врачу. Здесь тоже ждут, взойдя на «баррикады»: врача Назрановской поликлиники, обслуживающего Ингушскую улицу (Евлоева), нет, будет на работе только через неделю. Другой человек выдавать такие справки не имеет права. Остается тяжело вздохнуть и отправиться восвояси на целую неделю.

Семь дней проходят, как год. Наконец-то можно смело идти на приём, теперь уж точно выдадут необходимую справку. А вот и нет. Зря вы так думали. У них там тоже свои порядки, после шести месяцев погребения усопшего никаких справок вам не дадут. Но посоветовать кое-что могут.

— Вы можете свидетельство о смерти получить без нашей справки, через суд. Это довольно простая процедура, — наставляет врач, видимо, абсолютно не ведая о чём говорит. В таких случаях народная мудрость гласит, не знаешь сути дела, лучше помолчи. Но девушка в белом халате не хотела молчать, ляпнула. Ну и ладно. Пойдём к адвокату, узнаем, что к чему. Юристы у нас, что ни говори, грамотные, ушлые в своем деле. В адвокатской палате всегда можно кого-то застать. Так оно и есть. Двери нараспашку: добро пожаловать.

С чем нужно идти в суд? Кстати, суд, говорят, не принимает посетителей. Карантин. Всю корреспонденцию нужно отсылать по почте. Перечень документов, необходимых для суда, весьма солидный. Не поленимся, перечислим: копия искового заявления, с отметкой о вручении одного экземпляра работникам ЗАГСа; копия паспорта заявителя; копия паспорта усопшего; квитанция об уплате госпошлины; справка администрации г. Назрань; фото памятника с места захоронения; копия свидетельства о рождении заявителя (если фамилии заявителя и усопшего разные). Это в том случае, если мать носила девичью фамилию, сын — фамилию отца. И, наконец, два заявления свидетелей, посетивших похороны, заверенные нотариусом. Это полный пакет документов, представляемый суду.

Теперь дело за малым: вложить их в конверт и отправить в Магасский суд, который находится через квартал от почты. Он находится так близко, что из окна почты можно увидеть его крышу. День-два, и ваше заявление ляжет на стол судьи, только отправлять нужно с уведомлением, дабы бумаги не затерялись, мало ли что может случиться. И еще, прежде чем отправить, нужно описать всё это, вложить один экземпляр описи в письмо, второй — остается у отправителя. В обязательном порядке нужно указать ценность всех бумаг: заявление адвоката — 2000 рублей, копия паспорта — 1000 рублей, копия паспорта усопшего — 1000 рублей, госпошлина — 300 рублей, справка администрации — 1000 рублей, фото памятника — 1000 рублей, копия свидетельства о рождении — 1000 рублей, заявления двух свидетелей, заверенные нотариусом — 1200 рублей. Цены некоторых документов немного завышены, чтоб не вздумали потерять. И в заключение плюс 634 руб. 80 копеек за отправку заказного письма.

Теперь всё. Чтоб подготовиться к суду, вы потратили 9 тыс. 134 руб. 80 копеек. Письмо отправлено 23 апреля 2021 года. Однако, что за дела? Целый месяц нет уведомления. На почте одни говорят, что задержка по причине долгих выходных, другие говорят, что почту в суды еще не отправляли. Кому верить, а кому нет?

Звоним в суд. Поступало такое заявление? Первый звонок безрезультатный: почту ещё не разобрали. Пришлось самому сходить туда. Теперь получил определённый ответ: письмо поступило 28 апреля 2021 года, исковое заявление передано судье А-Г. Шеди. Кстати, во всём этом деле судья оказался самым дисциплинированным звеном. Спасибо ему и низкий поклон.

Суд, после предварительной подготовки, состоялся; просьбу удовлетворили. Ждём еще месяц, пока решение вступит в силу. Время быстротечно, подошёл и этот день. Явившись в ЗАГС, получаю долгожданное свидетельство, устанавливающее дату смерти родного человека. Будет что оставить потомкам на память о прошлых днях, о своих корнях-истоках, о предках. Но хождение по коридорам соцучреждений на этом не заканчивается. Есть еще одна процедура, связанная с этим делом. Пособие на погребение. Пенсионерам выдают его в пенсионном фонде по месту прописки.

Давайте для интереса заглянем и туда, узнаем, какую сумму и кому выдают в нашей республике для погребения усопшего человека. Здесь меня направили в кабинет Розы Мальсаговой. Я представил решение суда, вступившее в силу 5 дней назад, и свидетельство, устанавливающее дату смерти человека, выписанное неделю назад. Ответить на мой вопрос специалист затруднился, ситуация, видимо, не совсем привычная. Решила переговорить по селектору с начальником, которого звали Гилани. Последний недвусмысленно заявил, что при таком обстоятельстве ни копейки на погребение пенсионным фондом не выплачивается.

И всё же, какую сумму выплачивают у нас на погребение? Сумма, выделяемая на эти цели, как мне сказали, составляет 6 тысяч 490 рублей с копейками.

Уходя из пенсионного фонда района, я был удовлетворён итогом своего визита, на большее я и не рассчитывал. За эти три месяца я выяснил, какова цена жизни и смерти нашего российского человека. Как сказала Мальсагова, это не только у нас, такая система по всей необъятной стране. После всего увиденного и услышанного я бы громко рассмеялся, если бы это не выглядело столь печально. Чтобы получить свидетельство о смерти, я затратил денег больше, чем дают на погребение человека. История, без преувеличения, почти гоголевская.

Сали Арчаков