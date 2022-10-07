Само название «общественный совет» при органе публичной власти рисует в воображении простого человека картину некоего собрания, члены которого — мудрые и уважаемые представители общества — обсуждают насущные вопросы и проблемы, предлагают их решение и выбирают дальнейшие пути развития.

Согласно статье 13 Федерального Закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти», общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены настоящим законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, положениями об общественных советах.

Таким образом, общественный совет выступает важным связующим звеном между обществом и властью. Есть такой «помощник» и у антимонопольного ведомства нашей республики. О работе общественного совета при Ингушском УФАС России корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал его председатель Мухаммад-Али Парчиев.

— Мухаммад-Али, расскажите, что способствовало тому, что вы решили вступить в общественный совет при антимонопольной службе республики?

— Самый главный мотив — это моя убежденность, что участие общественности в управлении госинститутами является реальной потребностью современного государства. Считаю, что это повышает качество принятия решений и процесса их осуществления, способствует улучшению информированности общественности о проблемах, предоставляет общественности возможность выражать свою озабоченность и позволяет государственным органам должным образом иметь учет таких интересов. Все, что делается для народа, нужно делать с народом, эта истина стара как мир и всегда актуальна.

Почему я выбрал именно совет антимонопольного ведомства? Можно, конечно, долго говорить на эту тему. Но скажу просто: меня, как обычного жителя республики, привлекает деятельность этой службы. Здесь небольшая, но спаянная единством цели молодая команда, осуществляющая колоссальную работу, которая зачастую, увы, не слишком заметна. Вот я и решил вникнуть в эту деятельность, поддержать управление от лица общественности словом и делом, взглядом на проблемы, как говорится, со стороны.

— Считаете ли вы, что общественные советы делают сильнее гражданское общество, помогают ему развиваться?

— Несомненно! Тем не менее, есть определенные условия, при соблюдении которых деятельность общественных советов станет наиболее эффективной.

Прежде всего, к ним я бы отнес наличие искреннего интереса органов власти, государства к мнению, точке зрения на те или иные вопросы общественности. Являясь председателем общественного совета при антимонопольном ведомстве, для меня важно донести до общественности в первую очередь то, чем занимается антимонопольный орган и чем он может быть полезен в конкретных вопросах.

Мне представляется, что у нас налажено отличное взаимопонимание. Ведомство заинтересовано в работе с советом, что выражается в консультациях по широкому кругу вопросов, предоставлении некоторой информации, необходимой для того, чтобы помочь всем жителям республики разобраться в вопросах государственной политики и дать компетентные рекомендации, а также обмен мнением, естественно.

— Как известно, работа в общественном совете ведется на добровольной основе: нет зарплаты, регалий, а времени эта работа отнимает много...

— Это вы верно заметили (улыбается). Но кто-то же должен ею заниматься. Можете считать нас послами доброй воли. Нас никто не уговаривал, силком не тащил: быть здесь, вкладывать в дело свое время — это наш выбор. Пусть это прозвучит пафосно, но только искренне желая разрешить наши общие проблемы и вопросы, веря в возможность направить работу федеральных органов власти в нужное для граждан русло, только так можно сделать такие советы эффективными. В нашем совете 10 человек, и мы сообща решили, что можем внести в дело развития сильного гражданского общества свою скромную лепту.

— Что вы можете сказать про состав и позицию совета, чувствуете ли ответственность на посту председателя?

— В составе общественного совета, как я сказал, 10 человек. И все они, возьму на себя смелось так утверждать, лидеры мнений, известные в республике люди. Спектр наших прав и обязанностей достаточно широк, что не может нас не радовать, и мы пытаемся воспользоваться ими в полной мере. Заседания у нас проходят каждый квартал, на повестку выносится ряд важных вопросов, связанных как с деятельностью управления, так и требующих реакции общественности.

Более того, в своей работе мы руководствуемся кодексом этики членов общественного совета. Важно не только быть «правдорубом», но и делать это с соблюдением всех принципов человечности, законности, справедливости. Беспристрастно, справедливо, добросовестно — вот главные наши определения в работе.

На себе лично чувствую ответственность двойную. Мне доверили возглавить совет, проголосовав, как того требует положение.

— Какие проблемы на сегодняшний день удалось решить общественному совету?

— Их не мало. Так, активная позиция совета позволила Ингушскому УФАС России выявить нарушения при озеленении г. Магаса. Мы обратили внимание управления на то, что работы выполняла организация, одновременно наделенная функциями заказчика и исполнителя работ. Администрации города было выдано предупреждение, которое было исполнено в установленные сроки.

В другом случае, на очередном заседании общественного совета была поднята тема недостаточно раскрытой информации на сайтах органов власти региона. Министерство труда, занятости и социального развития РИ (Минтруд Ингушетии) опубликовало в соответствующем разделе сайта информацию «социальный контракт». Однако никаких дополнений в части размеров, сроков, условий выплат на сайте не представлено. Отсутствуют выдержки федеральных законов, нормативных актов, на основании которых осуществляется предоставление мер социальной защиты.

Как известно, не все жители региона, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о возможностях, и потому отсутствие полной и достоверной информации могло не совсем благоприятно повлиять на принимаемые решения определенных категорий граждан.

Таким образом, не доведение информации до круга лиц усмотрело в действиях Минтруда Ингушетии признаки нарушения антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции. На основании протокола заседания общественного совета при Ингушском УФАС, а также в рамках проведенных проверочных мероприятий органу власти было выдано предупреждение, которое было исполнено, полная информация появилась на сайте совсем скоро.

Это лишь небольшая часть нашей деятельности. Позиция общественников гармонично дополняет деятельность управления, немногочисленный штат которого не успевает охватить все многочисленные нарушения.

На сайте Ингушского УФАС России, в разделе «Общественный совет», любой желающий может ознакомиться и с составом совета, и положением, и протоколами заседаний. У открытого ведомства не менее открытый общественный совет. Уверен, этот раздел будет интересен для тех, кто желает приобщиться к активному гражданскому обществу.

— Что ж, желаем вам и вашим единомышленникам неиссякаемой энергии и успехов на выбранном поприще.

— Спасибо.