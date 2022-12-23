В его работе приняли участие более 280 делегатов из 75-ти регионов: учителя общеобразовательных организаций, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, представители академической науки, специалисты по методике преподавания родных языков и родных литератур, сотрудники органов управления образованием и руководители образовательных организаций.

В числе делегатов от Ингушетии была и преподаватель ингушского языка и литературы второй школы сельского поселения Кантышево, заслуженный учитель РФ Марет Хизировна Картоева. Она рассказала о том, какие вопросы поднимались на съезде, с какими мыслями и предложениями удалось поделиться с коллегами.

«Сохранение и развитие родных языков — одна из государственных задач, стоящих на современном этапе перед Россией, где проживают малочисленные народы. Родным называют язык, который человек усваивает в раннем детстве, подражая своему окружению, он и определяет национальную принадлежность человека, — рассказывает Марет Хизировна. — Родной язык — это неотъемлемая часть культуры, но часть очень обширная и очень специфичная, ибо без знания родного языка невозможно усвоить культуру. Национальная культура может усваиваться вместе с родным языком, через газеты, театры, телепередачи, писателей, обычаи и традиции. Тема моего доклада была «Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Российской Федерации». Она очень актуальна и злободневна в наше время».

Рассказав об опасности, о проблеме исчезновения родных языков малочисленных народов, Картоева поделилась с общей ситуацией по республике.

«Ингушский язык относится к младописьменным языкам, письменность которого официально возникла с выходом первого номера газеты «Сердало» («Свет») 1 мая 1923 года. Тогда письменность ингушей была на основе латиницы. Но в целях унификации алфавитов младописьменных народов СССР, в 1938 году ингушский алфавит был воссоздан на основе кириллицы. В республике готовятся в 2023 году торжественно отметить 100-летие выхода первого номера газеты. Это одна из старейших газет на Северном Кавказе, благодаря которой ингуши получили не только письменность на родном наречии, но и ингушскую литературу. Ингушский язык является одним из языков, входящих в иберийско-кавказскую языковую семью, в нахско-дагестанскую группу, в нахскую подгруппу. В ингушском алфавите имеются 46 букв, из которых одна буква «Ъ» — твердый знак определяет окончания четырех числительных.

В настоящее время функционирование ингушского языка в республике имеет и свои проблемы: отсутствие методических разработок по преподаванию языка в начальных классах, ограниченное функционирование ингушского языка в дошкольных учреждениях республики, бытовое применение языка в ограниченном формате, отсутствие деловой переписки и неприменение письменного языка в государственных учреждениях.

Вместе с тем ингушский язык имеет все условия для развития. На двух каналах телевидения НТРК «Ингушетия» и ГТРК «Ингушетия» ведутся передачи на ингушском языке, а также по тем же двум каналам радиовещания также ведутся передачи на родном наречии. Там выходят различные передачи по тем или иным темам общественно-политической жизни региона.

Сегодня в республике также выходят журналы «Литературная Ингушетия» и детский журнал «Села1ад» («Радуга»), печатается вышеупомянутая газета «Сердало» («Свет»).

Хорошим подспорьем для изучения и развития письменного языка в Ингушетии является издание различных словарей, сборников устного народного творчества, научных работ. В 1927 году под эгидой Чечено-Ингушского НИИ языка и литературы изданы двуязычные словари (3 тома). Помимо двуязычных словарей, также были изданы орфографические словари (4 тома).

Можно смело утверждать, что ингушский язык довольно серьезно изучен по различным аспектам. Но есть многие направления языка, этнографии, устного народного творчества, которые еще ждут своего глубокого исследования.

Для преподавания родного языка в школах Ингушетии, помимо перечисленных, существует много хороших возможностей, в том числе и социальные сети, с помощью которых можно почерпнуть необходимые знания по тем или иным направлениям и аспектам. Но мы знаем, что живое общение не заменят никакие книги, журналы, социальные сети, аудио- и видеоматериалы.

Изучение родного языка формирует у школьников толерантность, уважение к обычаям и традициям других народов. Формирование личности из того или другого народа происходит на основе нравственных, этических, эстетических принципов народа, выходцем из которого он является.

В данном случае у ингушей главным постулатом воспитания ребенка является «Эхь-эздел» — нравственно-этические нормы поведения в быту и обществе. Ведь у нашего народа существуют 33 направления вышеназванного народного кодекса чести и благородства. По любому сомнительному поступку ингуш может задать риторический вопрос: «Эзделаца хургдолий-те из?» («Это может соответствовать этическим нормам?»).

Этот народный институт соблюдения норм поведения в быту и обществе формирует другое определение, под названием «яхь» — достоинство, благородство, в противовес черной зависти — «хьаг1».

Тема ингушского «эздела» основательно освещена в монографии А. Х. Танкиева. Именно такой подход на основе народного кодекса чести, этики и благородства должен быть основополагающим при обучении детей родному языку. Является аксиомой то, что любой язык для его носителя есть именно тот фундамент, на котором формируется личность ребенка, осваивая все нюансы и особенности глубокого содержания языка предков. Именно в языке, через устное народное творчество ребенок познает суть прошлой жизни этноса, его мировоззрение, быт, нравы, традиции и обычаи.

Для преподавателей школ Ингушетии большой радостью стали два события. В 2018 году был издан трехтомник «Русская классика в переводе на ингушский язык». В этот капитальный труд включены произведения многих русских писателей и поэтов, таких как К. Д. Бальмонт, Е. А. Баратынский, А. Барто, Д. Бедный, А. А. Блок, И. А. Бунин, М. Горький, С. А. Есенин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, М. Я. Маршак, В. В. Маяковский, И. И. Минтяк, С. В. Михалков, Н. А. Некрасов, И. С. Никитин, М. М. Пришвин, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. А. Фет, М. И. Цветаева.

Вторым событием по данной теме является издание Антологии «Ингушетия — Лермонтову. Люблю я Кавказ», посвященной 200-летию со дня первого приезда Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказ.

Выступая на этом съезде о состоянии ингушского языка, я хотела отметить, что он является одним из языков, входящих в иберийско-кавказскую языковую семью, в нахско-дагестанскую группу, нахскую подгруппу.

У нас в республике проводится целенаправленная работа по популяризации родного языка, усилению интереса к родному языку, повышению знаний навыков изучения родного языка, а также по поддержке творчески работающих учителей ингушского языка.

В изучении родного языка огромную роль играют различные конкурсы, олимпиады, диспуты, круглые столы, семинары, научно-практические конференции, районные, городские, республиканские смотры художественной самодеятельности, которые ежегодно проводятся в рамках Международного дня родного языка.

Также хочу подчеркнуть, что большую роль в изучении и освоении родного языка играет семья, где и происходит формирование личности ребенка. Семейные ценности, являющиеся для граждан нашей страны основополагающими, всегда играли и будут играть в этом важном процессе огромную роль. На семье лежит основная ответственность в воспитании личности, а на воспитание личности большое влияние оказывает характер национальных особенностей, родной язык и культура народа, его быт и история.

Наши предки говорили: «Цхьа мотт ховр цхьа саг ва, кхоъ мотт ховр кхо саг ва, ший даьй мотт ца ховр цхьаккха вац» («Кто владеет одним языком — один человек, кто знает три языка — три человека, а тот, кто не знает языка предков — никто»). Успешно обучать детей родному языку можно и нужно в семье. Поэтому нужно заботиться о повышение роли семьи в решении данной проблемы. Долг родителей — открыть красоту и богатство родного языка, самим понять, изучить, а потом уже донести до ребёнка. Связь поколений заключается в передаче потомкам опыта, накопленного предыдущими поколениями, в соблюдении обычаев и традиций предков, в продолжении потомками дела, начатого предками. Отказ от родного языка может привести к исчезновению национальной культуры, уровень развития родного языка — это показатель духовности народа. Итак, обязанность каждого человека — знать и беречь родной язык«.

В рамках съезда были обсуждены стратегические направления: вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере преподавания родных языков, родных литератур и родных культур; пути реализации государственной образовательной и языковой политики, в том числе современные подходы к реализации обновлённых ФГОС общего образования в части требований к образовательным достижениям обучающихся по предметам предметных областей «Родной язык и родная литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке; основы самобытности и идентичности национальных языков Российской Федерации в современном поликультурном мире; использование информационно-коммуникационных технологий в практике преподавания родных языков и родных литератур и др.

По итогам работы съезда также были выработаны рекомендации и предложения: органам государственного управления образованием в субъектах Российской Федерации, муниципальным органам управления образованием, Институту родных языков необходимо продолжать систематически осуществлять мониторинг и анализ потребности субъектов Российской Федерации в квалифицированных кадрах в сфере преподавания родных языков, родных литератур. С целью совершенствования современной концепции развития языкового, этнокультурного образования продолжать работу по теоретико-методологическому обеспечению преподавания родных языков, родных литератур; признать целесообразность и продуктивность аксиологической методики преподавания национальных языков, ориентированной на осознание родного языка как культурно-национального феномена, способствующего формированию этнической идентичности у обучающихся; содействовать расширению инновационных образовательных проектов для детей и молодёжи с целью популяризации родных языков, родных литератур и родных культур народов России, в том числе проведению соответствующих предметных олимпиад и многие другие.

Делегаты съезда единодушно выразили желание, чтобы подобные мероприятия стали традиционной площадкой для обмена опытом педагогов родных языков и родных литератур народов Российской Федерации.

Родной язык является важнейшей, богатейшей и крепчайшей связью, которая объединяет настоящее и прошлое. Если исчезнет родной язык — исчезает и народ. И наоборот, пока родной язык народа в его устах, до тех пор живёт и народ. Все мы должны помнить, что родной язык — самое большое сокровище, это душа и сердце народа, без которой не выжить ни одной нации.

«И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Эти строки стихотворения «Родной язык» Расула Гамзатова как нельзя лучше говорят о том, что если исчезнет родной язык, то это станет настоящей трагедией, ибо вместе с ним исчезнет и национальная культура целого народа, а значит, и сам этот народ.