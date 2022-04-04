В своем выступлении министр отметил, что за этот период органы внутренних дел выполняли свои функциональные обязанности в строгом соответствии с разработанными планами и программами. Правоохранительная работа велась в тесном взаимодействии с органами власти и управления, правоохранительными и силовыми структурами региона.

Докладчик сообщил, что за истекший период зарегистрировано на З8,9% меньше убийств и покушений на убийство, на 28,6% меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 100% меньше похищений человека, сократилось число зарегистрированных мошенничеств, нарушений правил дорожного движения со смертельным исходом, хищение путём присвоения или растраты. Вместе с тем количество поставленных на учет преступлений возросло на 10,2%. К ним относятся наркопреступления, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, уголовно наказуемое хулиганство. Как и за аналогичный период прошлого года, раскрываемость взяточничества, вымогательства, терроризма и бандитизма составила 100%.

В отчетном периоде общая раскрываемость всех зарегистрированных преступлений увеличилась и составила 62,5%.

Руководитель ведомства сообщил об активной работе в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, отметив о пресечении крупных каналов поступления наркотических средств в республику из других регионов страны. Отмечено, что на территории региона в 2021 году зарегистрировано более 1,6 тыс. наркозависимых лиц.

Кроме того, МВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами продолжило мероприятия по предотвращению террористических угроз, выявлению лидеров и активных участников бандподполья, что способствовало стабилизации ситуации в республике, обеспечению безопасности при проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Принятые меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий способствовали снижению смертности и травматизма. Так, за отчетный период на дорогах республики зарегистрировано 186 ДТП, в которых погибли 52 и получили ранения различной степени тяжести 292 человека.

По сравнению с 2020 годом количество ДТП в 2021 году сократилось на 9,З%, число погибших в них людей также сократилось на 2З,5%, раненых — на 20%.

В целях объективного освещения для общественности деятельности МВД республики на официальном сайте ведомства подготовлено и размещено 2З72 материала.

Активно ведется работа по выявлению преступлений в IT-сфере.

Ведомство продолжает проводить работу по созданию комфортных условий по оказанию государственных услуг населению, наблюдается увеличение их количества на 29%.

По итогам рассмотрения отчета министру внутренних дел были заданы вопросы. Большая часть вопросов депутатов была связана с превентивными мерами ведомства, работой участковых, распространенными преступлениями в интернете, миграцией, профессиональной подготовкой сотрудников полиции, условиями приема на службу в органы внутренних дел республики. Также парламентарии отметили положительную тенденцию в снижении дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах.

По итогам обсуждения законодатели приняли к сведению отчет о результатах деятельности республиканского министерства внутренних дел за 2021 год, озвучив рекомендации Народного собрания.