Еда — один из основных факторов, влияющих на продолжительность жизни. Резкий скачок, произошедший в развитии науки и техники, сказался и на рационе питания. На примере даже одного поколения можно проследить, как меняется культура потребления пищи и насколько она влияет на продолжительность жизни.

Как же формируется пищевое поведение и что это такое, нашим читателям расскажет заведующая Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Бузуртанова:

— Наверное, будет полезно и интересно узнать нашим читателям, что такое правильное питание, и как неправильное питание и нарушения в нем могут привести к различным заболеваниям, нарушениям функции организма, к нежелательному воздействию на организм при уже имеющихся хронических заболеваниях.

Правильное, сбалансированное, рациональное питание, это прежде всего образ жизни, а не строгая, изнуряющая диета. Здоровое питание дает возможность стабилизировать вес без насильственных ограничений, помогает избавиться от заболеваний и предотвратить их развитие. Как говорил Сократ: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».

Существует несколько основных правил здорового питания:

— еда должна включать в себя основные составляющие, необходимых организму: белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины, микро- и макроэлементы;

— приемы пищи осуществляются примерно в одно и то же время;

— принимать пищу нужно часто, но маленькими порциями — 4-6 раз в день;

— последний прием пищи должен происходить не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;

— соблюдать питьевой режим;

— есть только тогда, когда ощущается чувство голода;

— отдавать предпочтение пище с минимальной термической обработкой;

— выбирать вкусную и разнообразную пищу.

В рационе питания обязательно присутствие рыбы, любого мяса нежирных сортов, молочных продуктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, ягод, орехов, масла растительного нерафинированного, зелени.

Исключить из рациона питания или ограничить различные виды соленья, копчености, фастфуд, кондитерские изделия, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, жирную и жареную еду, алкоголь.

Формирование пищевого поведения представляет собой сложный динамический процесс, который начинается с рождения и продолжается всю жизнь. Поскольку пищевые привычки закладываются в детстве, необходимо знать причинные факторы с целью разработки эффективных образовательных стратегий по формированию здорового пищевого поведения.

Вкусовые предпочтения определяются генетической предрасположенностью, заключающейся в выборе сладкого и соленого в качестве предпочтительных вкусов, при этом горький и кислый вкусы связаны с неудовольствием. Однако с момента рождения пищевые привычки начинают меняться под влиянием значимых взрослых и окружающей среды. Количество съеденной пищи, ритуалы, связанные с процессом приема пищи, специфичны для каждого человека, а пищевые привычки могут определяться множеством внешних факторов (семейными традициями, религиозными представлениями, жизненным опытом, влиянием имеющихся в обществе стереотипов, связанных с едой, и прочее).

В формировании пищевого поведения ребенка особое место занимают первые три года жизни, поскольку тесно связаны с его моторным, психическим и социальным развитием.

Психологи подчеркивают, что в этот период крайне важно предоставлять детям свободу выбора в процессе приема пищи: делать перерывы в кормлении, если ребенок устал; позволять ребенку играть или отвлекаться во время кормления. Ограничение и контроль являются неэффективными стратегиями и приводят к формированию нарушения пищевого поведения в детском возрасте. Необходимо научить своего ребенка распознавать чувство насыщения и не переедать. Не заставляйте ребенка доедать, если он говорит, что больше не голоден.

К подростковому возрасту пищевая потребность претерпевает ряд изменений, приносящих скорее вред здоровью, чем пользу. Это происходит потому, что подростки активно употребляют в пищу много сладкого, пьют газированные напитки, часто едят вне дома, например, в ресторанах быстрого приготовления (фастфудах), при этом уменьшая долю молочных и других полезных продуктов. Меняются не только их вкусовые предпочтения, но и пищевые привычки: подростки часто пропускают завтрак, реже едят в семейном кругу. Это приводит к нарушению режима питания, а также снижает качество потребляемой пищи.

Расстройства пищевого поведения, такие как анорексия — ограничение приема пищи, и булимия — эпизоды переедания, все чаще встречаются в современном обществе. В настоящее время мы можем говорить об эпидемии нарушений пищевого поведения.

Анорексия и булимия, как правило, возникают у девочек в подростковом возрасте. Они могут быть первичными, когда развиваются как основное заболевание, и вторичными, когда возникают на фоне депрессии. Как правило, нарушения пищевого поведения возникают, когда подросток недоволен своей внешностью и хочет измениться. Он пытается решить проблему с помощью снижения веса.

Булимия — данное расстройство пищевого поведения характеризуется частым перееданием, сопровождающимся «компенсирующим» поведением — искусственной рвотой, чрезмерной физической нагрузкой и злоупотреблением слабительных и мочегонных препаратов. К побочным явлениям булимии можно отнести проблемы с желудочно-кишечным трактом, тяжелую дегидратацию и проблемы с сердцем, вызванные дисбалансом электролитов.

Анорексия и булимия — это проблема психическая, и ее лечением должен заниматься специалист. Другой вопрос — это неправильное питание, которое можно откорректировать, исключив вредные продукты и дополнив продуктами полезными, рассчитав их калорийность. При этом необходимо учитывать возраст, пол, физическую нагрузку.

В завершение хотелось бы призвать читателей ещё раз к здоровому образу жизни, где одним из самых важных компонентов было, есть и остаётся здоровое питание. Правильно питаясь, вы можете избежать таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, сахарный диабет, болезни органов системы пищеварения и другие.