Память

На полях славы

Родные о погибшем под Красным Лиманом Султангири Полонкоеве, посмертно награждённом орденом Мужества

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«Он был общим любимцем родственников, друзей, знакомых, сослуживцев, преданным сыном и бесконечно любящим отцом шестерых детей. Всегда улыбчивый, всегда на позитиве, каким мы его и запомнили». Такими тёплыми словами вспоминает Люда Полонкоева своего брата Султангири Полонкоева, который погиб при выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции и посмертно был удостоен ордена Мужества.

— Султангири Полонкоев был моим двоюродным братом. Он родился в 1983 году в Тюмени, где работал в те годы его отец Магомед. У него ещё младший брат Нурдин и две сестры — Хава и Белла.

На родину они вернулась в 1993 году и поселились в селении Троицкое Сунженского района. Здесь он окончил школу, а потом поступил в среднее профессионально-техническое училище в Тюмени, где у отца был небольшой бизнес.

На службу в Вооружённые силы России он был призван на Дальний Восток. Хотел продолжить службу по контракту, но родители сказали, что сначала надо создать семью. В 2010 году Султангири женился на девушке Марине из рода Цицкиевых, а потом, как и планировал, решил продолжить службу по контракту. Служил водителем в звании сержанта, был командиром подразделения в 99-м гвардейском самоходном артиллерийском полку в г. Богучаре Воронежской области.

К началу СВО в семье Полонкоевых было шестеро детей: четыре девочки и два мальчика, от двух до десяти лет. Многодетной семье выделили благоустроенную квартиру в военном городке. Там они и жили. Старшие учились в школе, младшие ходили в садик, а самый маленький пока ещё был с мамой. Летом в отпуск семья приезжала на побывку в Ингушетию.

В зоне специальной военной операции находился с апреля 2022 года. «Война», «насилие», «жестокость» — это было всё не про него. Султангири был очень добрым человеком, мудрым и рассудительным, порядочным и честным. Он был утончённой личностью, много читал, любил музыку. Хорошо разбирался в политике. Был разносторонним. Его можно было слушать и слушать часами. К тому же ещё и весельчак, душа компании, незаменимый юморист в кругу родных и близких людей. Но там, где нужно было проявить мужество, решительность и смелость, он был стойким и непоколебимым. Как рассказывали сослуживцы, всегда был среди первых, если надо было вывести из обстреливаемых территорий мирных жителей и боевых товарищей.

А как его любили и ждали дети! С младшенькими он любил весело покувыркаться на полу; со старшими поговорить по-взрослому о делах, учёбе, о детских секретах. Зная это, командир часто отправлял его домой по разным поводам, чтобы он смог свидеться с детьми. Мы очень признательны ему за проявленную такую человечность. И это были мимолётные, но счастливые минуты общения. Последняя встреча была в Ингушетии, в июне прошлого года. Собрались все: родители, дети, родные и близкие. Как оказалось, мы попрощались с ним. Уходя, он сказал матери, с присущим ему юмором: «Я обязательно вернусь, мне ещё в будущем предстоит быть приглашённым в школу на встречу с ветеранами, где я буду рассказывать детям разные истории».

В последнем своём СМС-сообщении сыну, Султангири написал: «Аллах велик! Он Милосердный! Мы обязательно встретимся, сын мой!»

А через несколько часов его не стало...

Он погиб 22 сентября под Красным Лиманом. По милости Всевышнего, эта печальная весть дошла до нашего земляка — Чемурзиева, который был с ним знаком и находился неподалеку. Ему удалось прорваться на место его гибели, несмотря на интенсивные обстрелы, вынести тело и в кратчайшие сроки доставить на родину. Похоронили его 26 сентября.

Очень тяжело говорить о нём в прошедшем времени, тяжело поверить, что его нет. Весть о его смерти с болью восприняли в Тюмени, где он рос и учился, в Богучарах, где он служил, и, конечно же, здесь, на родине, в Ингушетии.

Но он живёт в нашей памяти, живут его добрые шутки, его заразительный смех и улыбающиеся глаза.

За проявленные мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции сержант Султангири Полонкоев посмертно награждён орденом Мужества.

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