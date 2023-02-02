Среди героев того жестокого противостояния были и уроженцы Ингушетии. К сожалению, имен многих наших земляков, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом на берегах великой русской реки, мы не знаем. Но память об их подвиге навсегда сохранится в наших сердцах. Этому и посвящены тематические встречи сотрудников вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии с учащимися подшефных учебных заведений республики.

— Мы расскажем ребятам об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, длившемся шесть с половиной месяцев с участием одновременно свыше двух миллионов человек, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» майор полиции Харон Цыздоев. — Школьники узнают о подвигах бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии, проявлении красноармейцами массового героизма и мужества, с большим интересом они смотрят документальный фильм «Великая война. Сталинград» и хронику Сталинградской битвы. Мы стараемся внушить детям, что, как будущие защитники нашей страны, они обязаны чтить героев, знать, какой ценой досталась Великая Победа".

Гости в погонах в своем выступлении подчеркнули, что среди воинов, чьи имена увековечены на Мамаевом кургане, есть и уроженцы республики, многие из которых геройски погибли, выполнив свой долг перед Родиной до конца.

В завершение мероприятия его участники почтили память павших в Сталинградской битве минутой молчания.