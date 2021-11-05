Природный антиоксидант улучшает настроение. При умеренном потреблении он полезен для всего организма. Собственные рецептуры производства делают его особенным, ничем не похожим на других.

Ингушский шоколад появился в 2014 году. Все началось с маленькой домашней мастерской, где готовились сладости, шоколад, орехи в шоколаде. Потом продукция появилась на выставках, побеждала в различных номинациях. Повышенный интерес со стороны любителей сладостей побудил Фатиму Галаеву открыть свой цех по производству шоколада по технологии dean-to-dar — от какао-боба до плитки.

Изначально делались подарочные наборы, шоколадные плитки, конфеты, все — ручная работа. В летнее время с шоколадом трудиться тяжелее из-за погодных условий, в осенне-зимнее время работа идёт стабильно.

Кондитер разработала более 60 видов халяльного шоколада и конфет, сотни собственных рецептов выпечки без использования белого сахара. Рахат-лукум, мармелад, фрукты, ягоды в шоколаде, плитки, конфеты, пирожные и торты — все это шоколатье производит с использованием самых качественных продуктов.

Какао-бобы из Колумбии, ягоды для начинок, выращенные в саду и домашних теплицах, никакой химии и алкоголя. По рецепту для начинок шоколада обычно добавляют алкоголь, но в ингушском шоколаде его нет — ни рома, ни коньяка. Фатима нашла множество вариантов заменить алкоголь. Вся её продукция готовится по стандартам «халяль».

Три вида шоколада признаны на международном уровне. Секрет настоящего лакомства кроется в трех основах: какао-бобы, какао-масло и чистый мед. В начинки добавляются орехи, фрукты, ягоды, даже сыр и финики. Используемые продукты она моет исключительно горной водой.

В производственный цех вход для посторонних закрыт. Несколько раз у кондитера пытались выкрасть рецепт, технологию производства авторского шоколада. Поэтому ей приходится соблюдать предосторожность. Свой шоколад Галаева намерена сделать визитной карточкой Ингушетии, с этой целью и принимает участие в конкурсе.

Всего Ингушетию представляют три бренда продуктов питания: ингушская халва, мясо с галушками и шоколад ручной работы «Магас». Остаётся всего несколько дней до конца народного голосования конкурса «Вкусы России». Давайте поддержим вкусные бренды Ингушетии! Для этого надо зайти на сайт , проголосовать за свой любимый вкус.

Ежегодное мероприятие проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ с целью познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.