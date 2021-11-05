Голосуем за сладкий бренд Ингушетии
Шоколад ручной работы от кондитера из Ингушетии представлен в конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»
«Магас» — тёмный шоколад с восхитительным вкусом, который производится в республике. Вес плитки 100-150 граммов, индивидуальная упаковка.
Природный антиоксидант улучшает настроение. При умеренном потреблении он полезен для всего организма. Собственные рецептуры производства делают его особенным, ничем не похожим на других.
Ингушский шоколад появился в 2014 году. Все началось с маленькой домашней мастерской, где готовились сладости, шоколад, орехи в шоколаде. Потом продукция появилась на выставках, побеждала в различных номинациях. Повышенный интерес со стороны любителей сладостей побудил Фатиму Галаеву открыть свой цех по производству шоколада по технологии dean-to-dar — от какао-боба до плитки.
Изначально делались подарочные наборы, шоколадные плитки, конфеты, все — ручная работа. В летнее время с шоколадом трудиться тяжелее из-за погодных условий, в осенне-зимнее время работа идёт стабильно.
Кондитер разработала более 60 видов халяльного шоколада и конфет, сотни собственных рецептов выпечки без использования белого сахара. Рахат-лукум, мармелад, фрукты, ягоды в шоколаде, плитки, конфеты, пирожные и торты — все это шоколатье производит с использованием самых качественных продуктов.
Какао-бобы из Колумбии, ягоды для начинок, выращенные в саду и домашних теплицах, никакой химии и алкоголя. По рецепту для начинок шоколада обычно добавляют алкоголь, но в ингушском шоколаде его нет — ни рома, ни коньяка. Фатима нашла множество вариантов заменить алкоголь. Вся её продукция готовится по стандартам «халяль».
Три вида шоколада признаны на международном уровне. Секрет настоящего лакомства кроется в трех основах: какао-бобы, какао-масло и чистый мед. В начинки добавляются орехи, фрукты, ягоды, даже сыр и финики. Используемые продукты она моет исключительно горной водой.
В производственный цех вход для посторонних закрыт. Несколько раз у кондитера пытались выкрасть рецепт, технологию производства авторского шоколада. Поэтому ей приходится соблюдать предосторожность. Свой шоколад Галаева намерена сделать визитной карточкой Ингушетии, с этой целью и принимает участие в конкурсе.
Всего Ингушетию представляют три бренда продуктов питания: ингушская халва, мясо с галушками и шоколад ручной работы «Магас». Остаётся всего несколько дней до конца народного голосования конкурса «Вкусы России». Давайте поддержим вкусные бренды Ингушетии! Для этого надо зайти на сайт, проголосовать за свой любимый вкус.
Ежегодное мероприятие проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ с целью познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.