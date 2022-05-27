Транспорт

Транспортный хаос

Сотрудники Минпромсвязи, Ространснадзора и ГИБДД Ингушетии проверили работу общественного транспорта

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Трудно не заметить, что в движении общественного транспорта в нашей республике творится форменный хаос. В крупнейшем городе Ингушетии городе Назрани, после переноса старого автовокзала в «медвежий угол» (куда, кстати городское маршрутное такси не доезжает) и безжалостного разграбления (другого слова не подберу!) территории автовокзала, постороенного рядом с ж. д. вокзалом водителям частных маршрутных такси приходится ютиться в самых невообразимых местах. Да и то — не бесплатно. Однако, это не значит, что им можно нарушать все мыслимые и немыслимые правила и законы.

Сотрудники Минпромсвязи Ингушетии, во взаимодействии с коллегами из Ространснадзора и Госавтоинспекции провели в Назрани рейд по проверке работы общественного транспорта.

— Проверка осуществлялась по многочисленным обращениям граждан, недовольных, мягко говоря, тем, что из себя представляет у нас работа общественного транспорта — рассказал газете «Ингушетия» представитель Минпромсвязи Ингушетии Джамалейл Костоев. — В двух словах — это хаос. Непонятно — кто, куда и откуда отправляется. Ясно, что отсутствие нормальных условий, объектов транспортной инфраструктуры, скажем, тех же, автовокзалов, павильонов для маршруток и автобусов — это не вина водителей. Однако, они обязаны иметь при себе, хотя бы, соответствующие своей деятельности документы. Те же карты и свидетельства маршрутов, путевые листы, бумаги о прохождении медтехосмотра. Увы, эту часть своей деятельности многие водители игнорируют.

Собеседник добавил, что подобные рейды по пресечению нарушений  планируется провести и в других городах и районах республики.

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