Сотрудники Минпромсвязи Ингушетии, во взаимодействии с коллегами из Ространснадзора и Госавтоинспекции провели в Назрани рейд по проверке работы общественного транспорта.

— Проверка осуществлялась по многочисленным обращениям граждан, недовольных, мягко говоря, тем, что из себя представляет у нас работа общественного транспорта — рассказал газете «Ингушетия» представитель Минпромсвязи Ингушетии Джамалейл Костоев. — В двух словах — это хаос. Непонятно — кто, куда и откуда отправляется. Ясно, что отсутствие нормальных условий, объектов транспортной инфраструктуры, скажем, тех же, автовокзалов, павильонов для маршруток и автобусов — это не вина водителей. Однако, они обязаны иметь при себе, хотя бы, соответствующие своей деятельности документы. Те же карты и свидетельства маршрутов, путевые листы, бумаги о прохождении медтехосмотра. Увы, эту часть своей деятельности многие водители игнорируют.

Собеседник добавил, что подобные рейды по пресечению нарушений планируется провести и в других городах и районах республики.