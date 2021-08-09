Само башенное строительство в Ингушетии находилось на уровне ремесленного производства. Прославленные ингушские зодчие строили не только у себя дома, но и далеко за его пределами. По мнению многих исследователей, ингуши в средние века настолько постигли искусство строительства, что их часто приглашали строить военные сооружения (в основном боевые башни) в другие регионы.

Средневековый период характеризуется достижением мастерства ингушских зодчих в строительстве башенных, храмовых и оборонительных сооружений. И поэтому не зря горную Ингушетию называют страной башен, музеем под открытым небом.

Оригинальная башенная культура неоднократно была оценена по достоинству многими известными учеными-кавказоведами, такими как Б. Далгат, Л. Семенов, И. Шеблыкин, Е. Крупнов и другими.

«При удивительной стройности, пропорциональности и довольно большой высоте, — отмечал И. П. Щеблыкин, — они устойчивы и прочны. Поражаешься мастерству строителей, их вкусу и умению так великолепно разрешить и воплотить в реальные формы свои замыслы и фантазии».

Старинные ингушские башенные комплексы продолжают удивлять не одно поколение людей. Своей изящной и возвышенной красотой они не могут оставить равнодушным никого, а в особенности тех, кто знает толк в строительном ремесле и однажды избрали этот нелегкий путь.

К таким относится и наш сегодняшний собеседник, профессиональный строитель Адам Мурзабеков, который не скрывает, с каким восторгом всматривался в эти башни, устремленные ввысь.

«Несмотря на то, что я с детства мечтал стать стоматологом, а не строителем, — говорит Адам, — всё же частенько задумывался над тем, как же наши предки строили эти высоченные башни без помощи специальной техники и приспособлений. И сейчас, будучи уже профессиональным строителем, я знаю, что строительство башен, являющихся высшим достижением ингушского зодчества, требовало от мастеров не только высокой профессиональной подготовки, приобретенной многолетним опытом, но и различных технических навыков. И, стало быть, простым смертным это было не под силу: как свидетельствуют многочисленные исследования, старинные сооружения возводились исключительно профессионально подготовленными мастерами, которые обладали всеми необходимыми навыками и секретами сложного ремесла. Другое дело, что им помогали близкие родственники, но контроль за всем процессом вели сами строители».

Действительно, строительство башенных и храмовых, а также оборонительных сооружений в горной Ингушетии свидетельствует о больших знаниях и опыте строительных работ, накапливавшемся у древнейшего народа Кавказа веками.

Впрочем, ни для кого не секрет, что на Кавказе строить любили всегда. И справедливости ради нужно заметить, что строительное ремесло и искусство зодчества с давних пор были в большом почете не только здесь, но и на всей территории Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Поэтому недаром строителей считают представителями одной из самых мирных и созидательных профессий в мире. Существует даже некое поверье, которое гласит примерно так: «Бог создал человека, а всё остальное сделали строители».

Но так или иначе, в целях возвеличивания нелегкого труда строителей, специально для них в середине прошлого века был учрежден профессиональный праздник — День строителя, который отмечается во второе воскресенье августа вот уже 66 лет подряд. Виновниками торжества выступают представители всех профессий, которые имеют отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений: инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и вспомогательный персонал, который обеспечивает отрасль материалами и услугами.

Инициатором создания этого праздника стал Генеральный секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев в 1956 году, который остался довольным ходом строительства крупномасштабной Жигулевской ГЭС.

Стоит отметить, что в то время осуществлялось масштабное строительство не только Жигулёвской ГЭС, но и ряда других важных для страны объектов. Например, всемирно известная Байкало-Амурская магистраль тоже строилась в пору Советов и считалась одной из самых крупных железнодорожных магистралей в мире.

День строителя, как и любой другой профессиональный праздник, является достаточно важным, а сама профессия является не просто важной, а жизненно необходимой: посмотрите, какие у нас дороги, дома, здания! А вложено во всё это человеческое усердие и стремление сделать нашу жизнь комфортнее и краше. Так считает и Адам Исаевич.

«Строитель — это не просто профессия, — говорит он, — это стиль жизни. Но при всём при этом в первую очень строитель должен быть максимально ответственным. Это всё равно, что врач, который лечит людей и может спасти не одну человеческую жизнь. Вот почему профессия строителя считается очень благородной, потому что он созидает, а не разрушает, и если строитель добросовестно будет относиться к своей работе, то последствия многих катаклизмов можно будет избежать, в том числе и последствия природных аномалий. Ведь прочный дом — это наша надежная крепость, за стенами которой не будет страшно жить и растить детей. Также человек, который однажды пришел в эту профессию, должен любить свое дело и знать всю его подноготную, иначе из него получится ненадежный работник».

Отрадно, что локомотивом строительной отрасли продолжает оставаться жилищное строительство. Тем не менее, надо сказать, что кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение. Но, как утверждают сами строители, объекты социально-культурного назначения наряду со стратегическими сооружениями, имеют важное значение в деле воспитания подрастающего поколения.

«В том, что это так, я окончательно убедился после того, как стал работать над осуществлением проекта нового Дома культуры, возводимого в сельском поселении Ляжги Джейрахского района, — рассказывает Адам. — И несмотря на то, что населенные пункты горного района Ингушетии, в том числе и Ляжги, по своим масштабам небольшие, и населения там мало, но такие объекты, как ФОК или Дом культуры, крайне необходимы людям, ведь досуг не может зависеть от заданного количества людей».

После окончания Астраханского инженерно-строительного института в 2009 году Адам Мурзабеков с полученными знаниями и практическими навыками пришел работать на строительные площадки республики, где стоял настоящий строительный бум. Затем непродолжительное время трудился и за пределами региона. Работал прорабом, мастером участка, и везде старался быть честным и бескомпромиссным: соблюдал строительные нормы и правила, государственные стандарты и меры техники безопасности. К такому же отношению к работе он призывал и своих коллег.

«Я ещё раз повторюсь и скажу, что инженеры, которые проектируют сооружения и контролируют их возведение, должны быть очень ответственными людьми, — говорит Адам. — Они управляют процессами, составляя графики поставок, занимаются обеспечением материалами, выделением сил и средств на объекты. Но самое главное, это надлежащий контроль за ходом работ, чтобы через пару лет возведенное строение не признали аварийным».

Не секрет, что сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей — от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

Жилищное строительство и строительство нежилой недвижимости велось и продолжает вестись даже в кризисные времена: как и многие тысячелетия назад, в наши дни благодаря строителям открываются новые школы, музеи, торговые центры, склады и многие-многие другие современные производственные комплексы и объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Неизменными остались у работников этой отрасли и традиции. Учитывая то, что строители — народ суеверный, вовсе не удивительно, что у них образовалось много примет и обычаев, которые свято соблюдались особенно в старину.

Нужно сказать, что для определения места будущего строительства каждая нация использовала свои приметные традиции и привычки. К примеру, ингуши место, отобранное под башню, поливали на ночь молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим.

У татар для такого «зондирования» почвы использовалась корова. Её выпускали на поле, и то место, где она ложилась, считалось подходящим для жилья.

У многих славянских наций издавна идет традиция закладывать в фундамент дома серебряные или золотые монеты, чтобы жизнь в будущих жилищах была обеспеченной.

Но самая приятная для строителей примета, которая не меняется с годами, а только становится сильнее, — это когда хозяева стараются их всячески задобрить. В старину, как мы знаем, хозяева начинали угощать строителей ещё задолго до начала стройки, а в процессе строительства они несколько раз устраивали для них щедрые застолья. Считалось, что так нужно делать обязательно, иначе новое жилье будет неуютным и безрадостным.

Что касается обычаев нашего народа, трудно будет сыскать среди ингушей такого человека, который ни разу не угостил бы рабочих, которые трудятся у него во дворе: будь то они строители, монтажники или плотники. Вернее, по ингушским законам семья считается неполноценной и недостойной, если они хоть изредка не будут потчевать строителей, которых они нанимали для строительно-ремонтных работ. И это несмотря на то, что по договору в обязанность заказчиков не входит такая услуга.

«Да, действительно, хорошее отношение строителей к хозяину будущего строения и взаимность со стороны заказчиков во все времена считались важной составляющей, — говорит Адам. — Только когда дело касается крупных объектов и государственных заказов, одним хорошим отношением задобрить обе стороны навряд ли получится, потому что в плане возведения большого и достаточно сложного по архитектурным меркам строения встречается много нюансов, которые приходится решать параллельно».

Считается, что строители под мостом — обычай, который перешел из Средневековья. После возведения моста работавшие над объектом строители собирались под ним и ждали первого проезжающего по этому мосту поезда или колонны машин. Это означало, что за надежность конструкции они готовы ответить своей жизнью.

Работники строительного комплекса традиционно были и остаются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности. И мы желаем им в этом деле наращивать новые потенциалы и идти к новым целям ради созидания.