Как отметил председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. По его словам, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Органы государственной власти принимают необходимые меры чтобы вдохнуть жизнь в данный нормативно-правовой акт. Среди них и Федеральная служба судебных приставов России.

— Цель поправок — стабилизация социально-экономической ситуации в Российской Федерации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель руководителя республиканского управления ФССП России Низами Бузукашвили. — Так, согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Собеседник подчеркнул, что для этого необходимо представить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

— Это могут сделать представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством, — пояснил он. — Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.