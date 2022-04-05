Значимая поддержка
Судебные приставы приостановят процедуру взыскания долгов с участников специальной военной операции
Государственная Дума Российской Федерации 23 марта на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки в закон «О ветеранах», признающие участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Чуть позже (26 марта) обновленный закон подписал Президент России Владимир Путин.
Как отметил председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. По его словам, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Органы государственной власти принимают необходимые меры чтобы вдохнуть жизнь в данный нормативно-правовой акт. Среди них и Федеральная служба судебных приставов России.
— Цель поправок — стабилизация социально-экономической ситуации в Российской Федерации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель руководителя республиканского управления ФССП России Низами Бузукашвили. — Так, согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.
Собеседник подчеркнул, что для этого необходимо представить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.
— Это могут сделать представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством, — пояснил он. — Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.