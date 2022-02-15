Именно таким видится нам жизненный путь нашего героя, человека долга и чести, по жизни добродушного, а в деле ответственного до аскетизма. И профессию он выбрал самую что ни на есть жизненно необходимую, которая была, есть и остаётся одной из самых востребованных.

Тамерлан Аламбекович Горбаков родился по факту 7 ноября 1932 года в селении Плиево Назрановского района ЧИАССР. Но в паспорте, который ему выдали в ссылке, он записан, как родившийся 6 ноября, ибо «враг народа» своей датой рождения не должен был пачкать светлый праздник — День Великой Октябрьской революции. А года ему, почему скинули, написали в документах, что он родился в 1935.

Его отец Аламбек Тавботович был крупным коммерсантом, владел торговыми лавками в Назрани. После революции власть не баловала зажиточных людей, особенно тех, кто был в почёте у бывшей власти. Так в 1937 году он попал под репрессии по обвинению в заговоре и больше от него не было никаких вестей. Через пару лет ушла из жизни и его супруга — Тамара Гарчханова.

Семья Тамерлана Горбакова

Тамерлану было лет пять, когда он остался круглым сиротой. Помимо него, в семье Горбаковых было ещё четверо сыновей и четыре дочери. Тамерлан был самым младшим, пятым сыном. Его старшие братья были участниками Финской и Великой Отечественной войны.

Старший брат Мамай Аламбекович в годы Великой Отечественной служил в тылу, был директором совхоза «Базоркинский», а после работы вёл борьбу с диверсантами. Он был в составе отряда СМЕРШ («Смерть шпионам»), который был создан во время Великой Отечественной войны. Погиб он в 1943 году под Владикавказом во время авианалёта.

Аббас Аламбекович, 1914 г. р., служил в авиации, был морским лётчиком. Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг., имел награды, к сожалению, информация о них утеряна, но известно, что одну награду вручал лично председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. В 1941 году Аббас в числе первых ушёл на Великую Отечественную войну. Его самолёт сбили в марте 1943 года под Ростовом. Он погиб.

Руслан Аламбекович, 1918 г. р., старший сержант, воевал под Севастополем. Он был выбран солдатским комитетом как главный по обороне Севастополя, когда рядовые солдаты остались без офицеров. Там же он попал в плен к немцам. Был под тюремным номером 51103 на земле Саксонии в Столаке. В своем последнем письме родным он писал, что ранен и хромает на одну ногу. Потом потомки узнали, что при неудачной попытке к бегству он был расстрелян 3 марта 1943 года.

Рашид Аламбекович — четвёртый брат, долгие годы сидел в сталинских застенках. Освободился. Принимал участие в примирительной комиссии по разным конфликтным вопросам. Погиб в 1946 году от рук бандитов.

Тавбот-хаджи Горбаков — знаменитый дед Тамерлана Аламбековича

Дед Тамерлана — Тавбот-хаджи Горбаков, был яркой личностью. Во время Первой мировой войны был полковым муллой в Дикой дивизии. Он не только морально поддерживал своих бойцов, перед самой атакой становился во весь рост и читал молитвенный призыв — азан, но также принимал участие в боевых сражениях, помогал врачевать раненых.

Он был мужественным и храбрым человеком. Имел за плечами большой боевой опыт. Воевал на Русско-японской войне 1904-1905 гг. Ингушская сотня в составе Терско-Кубанского конного полка отличилась и на этой войне. Об этом написано немало в военной литературе. Вся ингушская сотня была отмечены боевыми наградами и дарственными подарками. Тавбот-хаджи за особые заслуги, мужество и храбрость был удостоен офицерским званием, чтобы наравне с другими он имел право получать боевые награды.

«В первый офицерский чин прапорщика за боевые заслуги был возведен даже полковой мулла Тавбот-хаджи Горбаков. Имея такого духовного наставника, ингушский полк являл собой пример не часто встречающегося в армиях весьма удачного сочетания боевой и духовной службы», — пишет историк Иса Алмазов, сотрудник Госархива Республики Ингушетия.

Тавбот-хаджи был лично знаком с царём Николаем II. Потомки помнят, как в семейном архиве вплоть до 60 года прошлого столетия хранилось рукописное письмо от императора к Тавбот-хаджи с просьбой посодействовать в сборе ингушского полка для участия в Первой мировой войне, в которой, как мы уже отметили, полковым муллой стал сам Тавбот-хаджи. Вместе с этим письмом была и фотография, на которой Тавбот-хаджи был запечатлён с высокими гостями царского двора (принцами из других стран).

По свидетельству Башира Тамерлановича Горбакова, правнука полкового муллы, Тамерлан уничтожил письмо и фотографию после очередного обыска в их доме. Дело в том, что потомки царского офицера были до последнего преследуемы новой властью, несмотря на истёкшие годы и заслуги потомков перед Отечеством, сложивших свои головы на фронтах Великой Отечественной войны.

Тавбот-хаджи в своё время был довольно состоятельным человеком, оказывал помощь и поддержку своим родственникам и любому, кто обращался к нему. Ещё до революции он финансировал первую мечеть в Илисхан-юрте, на месте захоронения матери известного богослова Кунта-хаджи.

Тавбот-хаджи был царской милостью освобождён от всех налогов и податей, имел торговые лавки и большие земельные владения в Назрани и за её пределами. В частности, ему принадлежала земля, где сегодня находится рынок «Мархаба» и до недавнего времени была расположена автостанция. С приходом советской власти он добровольно передал эти земли и свои торговые лавки в государственную собственность. Но его, как и всех зажиточных людей, раскулачивали. У него были изъяты все дорогие вещи из дома, в том числе и мебель, которую вывезли во Владикавказ, видимо, разобрали по домам большевистские чиновники. Среди вещей были и дарственные вещи, очень дорогие и ценные. В отличие от мебели, они хранятся в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге.

«Ещё при жизни тётя Зарема, внучка Тавбот-хаджи, помнила каждую вещь деда и даже номер, под которым они хранились в описи Эрмитажа, — вспоминает Башир Горбаков. — К сожалению, я тогда не придавал значения её словам, скорее, по молодости особо не вникал в эту информацию. Но дай Бог, чтоб мне не изменила память, но среди вещей она называла поднос с чарками, то ли золотой, то ли серебряный, подарок за участие в Русско-японской войне. Трость из слоновой кости, с позолоченным набалдашником. Изделия из горного хрусталя, разного рода оружие, сабли, ружья и многое другое».

Пусть становления Тамерлана Горбакова

Во время высылки в 1944 году одиннадцатилетний Тамерлан чуть было не потерялся. Когда ссыльных высадили на одной из железнодорожных станций в Киргизии и развозили по разным сёлам, его рядом не оказалось. Два месяца родные искали Тамерлана по всем населённым пунктам и наконец нашли. Оказывается, он потерял из виду родных, и его, замешкавшегося, солдаты затолкали на борт грузовой машины. Потом его приютила семья староверов, где он жил, пока не откликнулись родственники. Так Тамерлан вернулся в родной очаг, где его воспитывала тётя и родственники по отцу.

Тамерлан рос в любви и заботе, был на редкость одарённым и способным мальчиком. В школе им не могли нарадоваться учителя, и дома он не создавал никаких проблем. Жили они в городе Оше, Киргизской ССР. Здесь он окончил школу и в 1954 году поступил во Фрунзенский политехнический институт. Когда он перешёл на четвёртый курс, семья приняла решение с первыми переселенцами вернуться на родину. Тамерлан не растерялся, оформил перевод в Грозненский нефтяной институт на строительный факультет и без потери времени в 1959 году получил диплом с квалификацией инженера-строителя.

Он имел хороший запас теоретических знаний и большое желание работать по своей профессии. Ему помогали заложенные в семье чувства ответственности, гражданского долга и порядочности. Если брался за какое-то дело, то выполнял свою работу со всей ответственностью.

Начал он трудовую деятельность сразу же после окончания вуза. Работал прорабом в СМУ-10 треста «Грозпромстрой». В 1962-м его назначают уже начальник ПТО, а затем и главным инженером СМУ-10.

В 1964 году Тамерлан Аламбекович уезжает работать в Узбекистан. Здесь он назначается главным инженером, а затем и начальником проектной группы архитекторов. В 1968-м он уже в должности начальника «Облколхозпроекта». В 1969 году переводится в трест «Союзузбекгазпром».

Зарекомендовав себя только с положительной стороны, он переводится в Дагестан, ближе к родине, и с 1977 года работает начальником СМУ-12 треста «Буйнакскпромстрой», где его спустя пару месяцев назначают главным инженером.

Но уже через год, в 1978 году, Тамерлана Горбакова приглашают на работу в Астрахань. Здесь он строит военные секретные объекты, работает в одном из подразделений «Главюгпромстроя» управляющим трестом. Это была очень ответственная работа, требующая и знаний, и профессиональных навыков. В те годы запрещённая в Союзе радиостанция «Голос Америки» вещала на весь мир об этой секретной стройке и руководителем называла Тамерлана Горбакова.

В 80-е годы Тамерлан Аламбекович возвращается на родину, в Чечено-Ингушетию, и устраивается в одно из подразделений ЧИУС, а именно в ПМК-155, начальником в Назрани. На тот период здесь шла большая стройка — Назрановская районная больница (ныне ИРКБ).

"Моё знакомство с Тамерланом началось в 1985 году, — вспоминает Белан Чахкиев, строитель по профессии, — я работал в то время прорабом в специализированном СМУ-10 Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС) на реконструкции завода крупнопанельного домостроения (АЗКПД) в городе Аргуне. На этом заводе изготавливались железобетонные стеновые панели для строительства многоквартирных жилых домов, которые строились домостроительным комбинатом. Он на этом заводе работал начальником арматурного цеха. Отбывал, так сказать, наказание.

От него я узнал, что он до этого работал начальником ПМК-155 (передвижная механизированная колонна) в городе Назрани. И там на месте проводились совещания, где часто присутствовали руководители республики, тогда ещё Чечено-Ингушетии. На одном из совещаний у Тамерлана возникли разногласия по строительству с председателем Совета министров ЧИАССР Керимовым. Разразился скандал. Дело чуть ли не дошло до драки. Тамерлан был грамотным, знающим свою работу специалистом. За его плечами был опыт работы на больших стройках в должности управляющего трестом в Астрахани и в Дагестане. Разумеется, он был убеждён в верности предпринимаемого им решения, с которым не соглашался аппаратный чиновник, пусть и такого высокого ранга. На этом же совещании присутствовал первый секретарь Назрановского райкома партии Асхаб Мякиев.

Разбирательство этого случая закончилось тем, что Горбакова сняли с работы и исключили из партии. Однако его непосредственный начальник — руководитель Чечено-Ингушского управления строительства Эльмурза Исмаилов, ценил своего сотрудника, как высококвалифицированного специалиста, и постарался сохранить его в поле профессиональной деятельности. Он понизил Тамерлана Горбакова в должности до начальника арматурного цеха Аргунского завода крупнопанельного домостроения (АЗКПД), одного из подразделений домостроительного комбината (ДСК). И через год посодействовал тому, что Тамерлана Горбакова восстанавливают в партии и назначают на должность главного инженера домостроительного комбината«.

В 1986 году Тамерлана Аламбековича приглашают на работу в «Главастраханьстрой» управляющим трестом. Через три года его зовут в Северный Казахстан на строительство военных объектов. Он работает в Кульсарах. Но после развала Союза и событий в Узене, Тамерлан Аламбекович возвращается на родину и поселяется в городе Грозном.

Из крупных строек, в которых принимал участие Тамерлан Аламбекович, можно отметить судостроительный завод под Астраханью, жилые и промышленные объекты в Казахстане. В Чечено-Ингушетии, помимо жилых объектов, электропоезд, который ездил через Гудермес, и нефтекомплекс в Карабулаке.

Тамерлан Горбаков состоял в браке с Хавой Кодзоевой. У него два сына и дочь.

После первой чеченской кампании Тамерлана Аламбековича приглашает одна из московских фирм на работу по восстановлению города Грозного, но он отказывается от этого предложения. Некоторое время он, правда, работал в Ханкале, восстанавливал разрушенные строения, пользовался большим уважением и авторитетом у высших военных чинов. Но он так и не смог вписаться со своими взглядами и принципами в совершенно другую страну, с другой политической и гражданской системой управления, с совершенно чуждыми ему приоритетами.

Он восстановил собственными силами своё разрушенное войной хозяйство, свой дом и остался жить в Грозном в кругу своей семьи. Умер в мае 2018 года. Похоронен на родовом кладбище в ингушском селении Кантышево.