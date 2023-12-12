Представители власти активно поздравляют граждан со знаменательной датой. Так, спикер парламента региона Магомет Тумгоев обратился к гражданам со следующими словами: «Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации! Всех россиян объединяют ценности, сохраненные нашими предками на протяжении многих веков и закрепленные в Конституции Российской Федерации: патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению. Опираясь на Основной закон страны, мы продолжаем уверенное, поступательное развитие, последовательное укрепление социально-экономической сферы. Совместными усилиями мы справимся с любыми вызовами времени, преодолеем все препятствия».

По словам мэра Назрани Урусхана Евлоева, Конституция значима для каждого государства. «Именно она является гарантом нашего движения, развития и силы. От всей души желаю вам мира, счастья, благополучия, уверенности в своих силах, новых достижений во имя процветания и развития нашей страны!» — написал на своей страничке в сети градоначальник.

Юбилей — это хороший повод оглянуться, вспомнить историю принятия Конституции и то, как она менялась. Распад СССР в декабре 1991 года оставил нам в наследие Конституцию РСФСР. Как только депутаты Верховного Совета РСФСР начали вносить в нее поправки, основной документ, что называется, «поплыл» и в законотворчестве начались настоящие разброд и шатания.

Подготовка новой Конституции велась в новых условиях. Конституция так называемых «застойных времен» центром системы видела компартию, в то время как в стране уже появился институт Президента, Конституционный суд. Было решено изучить иностранный опыт. Особое внимание уделили Конституции США.

Новая Конституция решила вопросы государственного языка, обеспечила защиту коренных и малочисленных народов. Было определено, что внешняя политика является исключительным полномочием федеральных органов власти, равно как, например, таможенное, уголовное законодательство. Был установлен запрет на ограничение свободного перемещения товаров внутри России.

Одним из ключевых был вопрос равенства субъектов Федерации. В итоге было принято взвешенное решение. В Конституции перечислены все субъекты Федерации. Установлен перечень полномочий, находящихся в исключительном ведении федеральных органов власти и перечень полномочий совместного ведения. Установлены границы полномочий субъектов Федерации, порядок их изменений. Принята необходимость утверждения общенациональных символов и институтов — флаг, герб, гимн. В целом создана система, которая укрепила Россию, объединила страну и людей, что и было на тот момент архиактуальным.

В октябре-ноябре 1993 года президентский проект Конституции РФ прошел окончательную доработку и был вынесен Президентом на референдум 12 декабря. Именно в этот день мы отмечаем День Конституции. В дальнейшем в основной документ страны не раз вносились поправки.

В последний раз, 1 июля 2020 года, состоялось общероссийское голосование по новым поправкам, и с поддержкой 77,92% граждан 4 июля Президент подписал соответствующий указ. Ответили, как говорится, на новые вызовы. Всего было внесено 206 поправок.