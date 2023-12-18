— Отделение Социального фонда России по Республике Ингушетия ведёт заблаговременную работу по подготовке документов граждан, выходящих на пенсию, — рассказала собеседница. — Это позволяет учитывать пенсионные права в полном объеме и обеспечивать назначение пенсии в максимально короткие сроки при достижении пенсионного возраста. С начала года специалисты фонда провели оценку документов для установления пенсии уже 4364 жителям республики. Целью проводимой работы является максимальный учет всех заработанных пенсионных прав гражданином, то есть его стажа, заработка, начисленных и уплаченных страховых взносов. В будущем это позволит оперативно назначить пенсию.

Осканова подчеркнула, что при проведении заблаговременной работы представители ведомства напомнят людям обо всех нюансах.

— Наши специалисты подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину, оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также правильность оформления документов, примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные или неточные сведения, — пояснила она. — При необходимости и с согласия гражданина мы можем оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации. Для оценки пенсионных прав гражданину в ОСФР нужно представить документы, подтверждающие возраст, личность, место жительства и гражданство (для граждан РФ — паспорт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство), документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка). Приведенный перечень не является исчерпывающим. В подтверждение некоторых обстоятельств могут быть истребованы и другие документы.

По всем интересующим вопросам жители региона могут обратиться в региональный контакт-центр ОСФР по Республике Ингушетия, позвонив по номеру: 8-800-200-08-71 (звонок бесплатный).