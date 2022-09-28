«Я родилась в селении Базоркино Пригордного района, мой отец — Тангиев Ясак Муссиевич, мама — Тангиева (Арчакова) Рукет Исмаиловна. Нас восемь детей, шесть братьев и две сестры», — о своей семье Марьям Тангиева рассказывает с теплотой, на ее лице улыбка. Сразу можно понять, что с детством у нее связаны самые светлые воспоминания.

«У нас всегда было много гостей в доме. Отец пользовался особым уважением односельчан. Будучи ребёнком, я хорошо помню ситуации, когда к папе приходили чтобы разрешить какой-то спорный вопрос, и меня всегда удивляло, насколько спокойно, без шума ему удавалось это всё сделать», — вспоминает Марьям Тангиева.

Ясак Муссиевич с детства отличался умом и способностью к учебе, но тяжелые условия жизни не позволили ребенку окончить более 4 классов, он каждый день помогал старшим прокормить семью.

«В детстве мне рассказывали, что учительница приходила к родителям отца и чуть ли не со слезами на глазах просила отправить его в школу, чтобы способности не пропали», — вспоминает Марьям Ясаковна.

Но депортация ингушского народа в 1944 году и вовсе оборвала всяческую надежду на учебу девятилетнего Ясака Тангиева. Но, тем не менее, вместе со своим народом он пережил тяжелейшие годы, смог вернуться на родину, жениться и дать образование своим детям.

Она вспоминает, что воспитывать детей он старался личным примером и общением с ними, учил рассудительности, слушал... Мужчина хорошо знал своих детей и старался развивать их сильные стороны. Будучи глубоко верующим человеком, Ясак Тангиев из четырех сыновей выбрал третьего — Хамзата, отправил его на учебу в исламский университет в г. Назрань. В своем выборе он не ошибся. Хамзат, который продолжил учебу в Йемене, стал одним из богословов, подготовивший перевод Священного Корана на ингушский язык.

«Мы и сегодня, собираясь вместе, вспоминаем отца, его рассуждения, советы, которые до сих пор помогают нам в жизни. Он был для меня и отцом, и братом, и другом...», — делится женщина.

Несмотря на нравственные качества и силу духа, еще молодым человеком через пару лет после женитьбы, Ясак Тангиев перенес тяжелое заболевание, которое серьезно подорвало здоровье. В этот непростой для него период поддержкой для него стала супруга, которая не стала роптать и упрекать мужа, а приложила все усилия, чтобы помочь мужу поставить семью на ноги.

«Мама была из состоятельной семьи, на ее приданое приходили смотреть женщины. До замужества ей не приходилось заниматься тяжелым трудом, но, несмотря на это, мы никогда не слышали от нее жалоб. Я не помню, чтобы она хоть раз смогла прилечь в обед. Мы имели большое хозяйство, дома всегда были гости, и мама с улыбкой всех встречала», — вспоминает Марьям.

Полными уважения и по-ингушски сдержанными были отношения Марьям Тангиевой с братьями, но вместе с тем, теплым, веселым и дружеским было общение в узком семейном кругу.

«Неуважение к женщине у нас не проявлялось ни на каком уровне. Отец всегда говорил братьям, что мы с сестрой — их лицо, они должны уважать, беречь и заботиться о нас. Порой в ингушских семьях бывают чрезмерно строги, даже резки, считая, что так выполняют ингушский адат. Но это совсем не так, всему своё место и время. Я знаю те ситуации, где ни за что не сяду рядом со своим братом, но и те моменты, где я могу себе это позволять», — Марьям.

В такой атмосфере и на таких примерах выросла наша героиня.

На пути к мечте

Младшая сестра Марьям — Мадина Тангиева росла спокойным и нежным ребенком, увлекалась рукоделием. В отличие от нее Марьям с детства отличалась активным образом жизни, принципиальным характером и острым умом. В их доме часто бывали люди. Помогая матери обслуживать гостей, она слушала рассказы и рассуждения мудрых старцев, проникаясь любовью к своей родине и глубоко переживая несправедливость в отношении народа.

В 1989 году Марьям Ясаковна окончила 1 школу сельского поселения Базоркино. За годы учебы она показала себя активной и старательной ученицей, как и свой отец отличающейся множеством талантов. Она писала стихотворения и очерки, публиковалась в республиканских и районных газетах.

«Свое первое стихотворение я написала в восьмом классе на русском языке, оно было посвящено родине. Моя любимая учительница Роза Далакова, супруга известного поэта Башира Тимурзиева, тогда сказала мне «Все пишут на русском языке, а я знаю, что у тебя получится писать на родном». Из уважения и любви к этому учителю свое следующее стихотворение я написала на ингушском. Она привила мне любовь к родному языку».

Несмотря на внутренние сомнения Марьям, Роза Магомедовна всячески поддерживала свою ученицу, видя ее потенциал и желание учиться. Но окончив школу, Марьям не суждено было сразу поступить в заветный Чечено-Ингушский университет. Чтобы не терять зря время, она поступает на бухгалтерские курсы, оканчивает их и через год дома вновь поднимается вопрос о ее поступление в ВУЗ. В те времена в сельской местности не широко было распространено получение девушками высшего образования. Но зная серьезный и ответственный характер и искреннее стремление к знаниям своей дочери, Ясак Тангиев дал ей свое благословение и отцовские наставления.

«В 1991 году я поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на филологический факультет, специальность «Ингушский язык и литература». В нашей группе было около 30 студентов и таких групп было несколько, тогда была острая нехватка учителей родного языка. К примеру, у нас в школе только с 6 класса преподавали уроки родного и это были уроки литературы в основном, язык, грамматику мы изучали мало. После установочной сессии, я вышла на работу преподавателем ингушского языка в родную школу, в которой проучилась 10 лет», — рассказывает Марьям Тангиева.

Это была одна из главных побед в ее жизни, навсегда и крепко связавшая с родной речью...

Со своим народом...

Размеренная жизнь семьи Тангиевых в родном доме, как и всех ингушей, проживавших в те годы в Пригородном районе, была разрушена 31 октября 1992 года.

«Мы хорошо жили, работали, учились. Брат открыл цех по производству сливовых компотов, которые в большом количестве поставлялись в Казахстан. Мы не ожидали ничего плохого и никуда не выехали. Поэтому с утра как обычно выгнали всю скотину и продолжили свои дела. Я собиралась на работу в школу. Но началась стрельба, шум, какие-то разговоры... Мы с братом и сестрой отправились за скотиной, чтобы вернуть её назад домой. Мы замечали, как что-то пролетает мимо нас, но тогда ещё не понимали, что это были пули. Только по милости Всевышнего мы тогда остались в живых», — вспоминает Марьям Ясаковна.

Родители и старшие сыновья отказались уезжать, к родственникам отправились только младшие члены семьи. Через пару дней, когда оставаться в с. Базоркино было уже небезопасно для жизни, выехали и остальные.

«Мы тогда очень многое потеряли из хозяйства, мародёрами был нанесен серьезный урон цеху, но главное, что обошлось без человеческих потерь», — говорит женщина.

Семья приобрела квартиру в г. Карабулак. Марьям вышла на работу в новую школу, но через год, несмотря на сложную обстановку в Пригородном районе, они вновь вернулись в родной дом.

«Я устроилась работать в школу в Майском, добираться приходилось пешком. Однажды когда я проходила мимо поста и решила надеть косынку, то услышала крик: «Стой! Буду стрелять!». Сразу не поняла, почему он это кричит, и лишь потом догадалась, что он испугался, что я достаю из сумки оружие. Вот такая была обстановка тогда».

Не сложно представить, что в сложившейся ситуации вопрос учебы детей села Базоркино стоял на грани срыва. Школа находилась в другом квартале, и родители просто боялись отпускать туда детей.

«Все помнили, сколько потерял наш народ в 1944 году, и понимали, что история повторяется. Поэтому моя коллега Зайда Орцханова решила открыть школу для детей нашего села, организовав учебный процесс. Она предложила и мне принять участие. Дать согласие, не обсудив это с семьей, я не могла, тем более мне тогда было 19 лет. Но мой отец поддержал эту идею, сказав мне: «Всё, что есть дома, есть у тебя». И я, оставив работу в Майской школе, стала работать с Зайдой и Айшат Торшхоевой», — рассказывает Марьям Тангиева.

С сентября 1994 года до мая 1995 года совершенно бесплатно три педагога давали полноценные уроки своим ученикам в доме, на безвозмездной основе предоставленном под школу односельчанином Магомедом Гойговым.

«Зарплата меня не волновала, главное, что у меня была поддержка родителей. Для нас было главное то, что мы можем хоть чем-то помочь. Нас, конечно, горячо благодарили родители, но лишь став матерью, я начала понимать состояние, которое они тогда испытывали. Сегодня, когда мой ребёнок на 5 минут задержится в школе, я начинаю переживать. Как же тяжело было им в тот страшный период, в неспокойной ситуации отпускать детей в школу ради знаний. Мы были рады, что они просто пускают их на учебу», — вспоминает опытный педагог родного языка и литературы.

Марьям Тангиева не видит геройства в своих действиях, а лишь долг, который выполнила перед народом. Она в полной мере оправдала образование, к которому так стремилась.

«В этой профессии я нашла себя...»

Ситуация со временем нормализовывалась, дети пошли в районные школы, а Марьям вернулась к своей работе. Но жизнелюбивую и разностороннюю девушку ждала новая глава в ее судьбе.

Бывшие одноклассницы Марьям Тангиевой, работавшие в государственной телерадиокомпании «Ингушетия», искали гостя для эфира, который бы прочел на родном языке стихотворения. Зная ее как патриота прекрасно владеющей родной речью, они предложили ей принять участие в программе. Марьям не знакомой с этой сферой, стало интересно поближе узнать о работе телевидения. Посоветовавшись с отцом, она успешно выступила перед камерой и тогда поняла, что хочет попробовать свои силы на этом поприще.

Через пару дней, вернувшись на телевидение, у нее состоялся разговор с директором телерадиокомпании Тамарой Мальсаговой.

«Я прямо сказала, что хотела бы сделать передачу. Тамара спросила меня о теме и попросила написать очерк, на основе которого будет снята передача. Два дня, практически ни на что, не отвлекаясь, я работала над текстом. Тамара Мальсагова его оценила и сразу предоставила мне съемочную группу. Героем моей работы выступил ветеран Великой Отечественной войны Саад Арсамаков из селения Базоркино, дважды потерявший свою родину и проживавший на тот момент в Кантышево. Я рада, что тогда сделала о нем передачу, до сих пор вспоминаю, как тепло он нас встретил», — вспоминает опытный тележурналист.

Работа Марьям Тангиевой была высоко оценена, ее приняли на работу, и с этого момента было положено начало ее журналисткой стезе. Но в тот период молодая девушка недолго проработала на телевидении. Марьям вышла замуж, занималась семьей, строила быт. После она вновь вышла работать в школу в селении Троицкое, но интерес к работе на телевидении не потеряла.

«Я смотрела передачи, которые выходили на нашем телевидении, мысленно представляла, кто бы мог стать гостем моей программы, каким был бы сюжет... Должна признаться, в этой профессии я нашла себя больше, чем в педагогике. Школа в первую очередь была связана с родным языком, желанием освоить его и дать эти знания другим», — делится Марьям Ясаковна.

Мысли о полюбившейся профессии не покидали ее, и волею судьбы она вновь оказалась в стенах телерадиокомпании «Ингушетия». В этот раз Марьям Тангиева в полной мере раскрыла свой потенциал. С 2011 года она стала автором ряда тематических передач на родном языке, оставив огромный клад знаний и мудрости для последующих поколений.

Передача «Вай къоаной» (Наши старейшины), повествует об истории ингушского народа, которая передаётся через её представителей — уважаемых стариков. Зритель не только узнает о трагических страницах в судьбе ингушей, но и вместе с героями передачи переживает те тяжелые периоды, вдохновляясь их терпением, силой духа и готовностью прийти на помощь.

Второй цикл передач, подготовленный Марьям Тангиевой, был посвящен истории сел Ингушетии «Исторен оаг1онаш» (Страницы истории). Удивительные, неизвестные ранее широкому зрителю эпизоды из жизни сельских поселений позволили жителям республики лучше узнать родной край.

Марьям Тангиева отмечена множеством наград и благодарностей за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу в средствах массовой информации, в том числе грамотой Министерства обороны Российской Федерации за патриотическое воспитание подрастающего поколения, силу духа, любви к Родине, популяризацию уникальной истории и быта многонационального народа Республики Ингушетия.

Сегодня Марьям Ясаковна продолжает свою работу, возрождая забытые адаты ингушей. Программа «Г1алг1ай 1адаташ» (Ингушские адаты) — кладезь знаний о традиции и культуре нашего народа.

На мой вопрос: «А что эти передачи дали Вам?», немного задумавшись Марьям Тангиева отвечает:

— Они дали мне мудрость. Уникальную возможность пообщаться с нашими стариками. Их советы помогали мне в личной жизни. Они были словно вёсла, которые помогали мне плыть по течению жизни.

Мудрость женщины

Что является истинным успехом для женщины? Достижения в какой сфере в итоге дают ей полноценное ощущение счастья? Для Марьям этой сферой стала семья. Будучи молодой девушкой, она точно знала, что станет центром ее жизни. Выйдя замуж в 1995 году, она почти на десять лет оставила работу, полностью посвятив себя семье и детям.

«Еще до замужества, девушкой я обращалась с молитвой к Всевышнему, чтобы Он определил мне богобоязненного человека. Меня не интересовали деньги, это никогда не было моей целью. Я была уверена, что если он будет богобоязненным, все остальное приложится», — рассказывает Марьям Ясаковна.

Ее супругом стал Гадаборшев Мовли Баширович, получивший два высших образования, одно из которых было исламским. Время было сложное, молодые еще не твердо стояли на ногах.

«Я была беженкой из Пригородного, семья супруга беженцами из Грозного. У нас не было ни машины, ни дома, ни участка. Годы мы жили на съёмных квартирах, сменяя одну за другой. Преодолевая трудности, поддерживая, не коря друг друга, сегодня мы все это имеем. Тому, кто боится ослушаться Всевышнего и старается идти по правильному пути, Аллах всегда помогает», — делится успехами в семейной жизни мудрая женщина.

Взаимопонимание и уважение стали основой в их семье. Марьям Тангиева в очередной раз подчеркивает, что умение быть послушной мужу и контролировать свою речь одно из главных качеств женщины. С другой стороны не меньшая ответственность лежит на супруге, готовность понять и поддержать ее в сложный период.

Для Марьям всегда было важно поддерживать уважительные и теплые отношения с родными мужа.

«Это основополагающие вещи для ингушских семей. Придя в новую семью, ты должна постараться стать ее частью. Даже в родной семье бывают недопонимания, поэтому важно где-то понять, где-то поддержать, а где-то простить человека. Все мы неидеальны. Но самый худший путь — это устраивать конфликты и скандалы там, где можно аккуратно обойти их», — советует ингушская сноха с богатым жизненным опытом.

«Меня всегда поддерживал свёкр. Он подчеркивал, что я даю хорошее воспитание детям, с улыбкой встречаю гостей... И мне всегда хотелось соответствовать его словам», — говорит Марьям.

Она подчеркивает, что уважение, которое проявляется к снохе, имеет особое значение. Это задает тон дальнейшим взаимоотношениям, позволяет ей понять, на каком уровне будет строиться жизнь внутри семьи.

«Для женщины очень важна поддержка ее семьи на всех этапах. Это ее уверенность и защита в самые сложные времена. Но вместе с тем, важно дать понять дочери, что в жизни бывают разные периоды, счастливые и грустные, легкие и тяжелые. Нельзя спешить, руша семью. Где-то нужно переждать, где-то проявить терпение», — говорит Марьям Тангиева.

«Как нас учил отец, обязательно, даже после тяжелого рабочего дня, я должна была пообщаться с детьми, узнать, как прошел их день, на выходные приготовить что-то вкусное. Самый лучший отпуск для меня это отпуск в кругу семьи. И благодарна сегодня Всевышнему за свою семью и детей», — заключает мать шестерых детей.

Неудивительно, что воспитание ее родителей, богатый жизненный опыт и профессиональные достижения рано или поздно должны были дать результат. В начале 2022 года издательским центром национальной ингушской библиотеки имени Джамалдина Яндиева вышел в свет сборник очерков «Мудрость женщины» Марьям Тангиевой, повествующих о героинях ее передач — простых ингушских женщинах, на своем примере продемонстрировавших удивительные качества доброты, чести, самоотверженности. Через истории гордых дочерей своего народа она отразила тяжелые периоды истории ингушей.

«Работая над одним общественным проектом, я познакомилась с журналистом Залиной Дзауровой, профессионалом в своем деле. Чем больше мы с ней общались, тем чаще она уговаривала меня написать книгу, которая бы стала некой инструкцией для наших девушек, рассказывала бы о традициях и помогала ориентироваться в современных условиях», — вспоминает начинающий литератор.

Марьям Тангиева отказывалась от этой идеи, так как даже не задумывалась ранее об этом. Но постепенно это мысль укоренилась в ее создании и она поняла, что истории ее героинь действительно могут быть поучительны для читателей.

«В 2018 году я взяла отпуск и полностью отдалась написанию сборника. Истории вдохновивших меня женщин я быстро и легко переносила на бумагу, отвлекаясь лишь на то, чтобы приготовить обед и накормить домашних», — рассказывает она.

Через пару месяцев книга была готова, ей в этом помогала коллега Лола Хашиева. Но, она не решалась на публикацию. Уверенность на этот шаг ей придал историк Нурдин Кодзоев, который ознакомился с очерками: «Марьям, это часть нашей истории, книгу обязательно надо издать», а также поддержка ученого-секретаря научно-исследовательского института им. Ч. Э. Ахриева, кандидата философских наук Лемки Агиевой: «Это законченный труд, не тяни и публикуй ее».

19 января 2022 года в национальной библиотеке имени Дж. Яндиева прошла презентация сборника с участием представителей научной и творческой интеллигенции, журналистов, учащейся молодежи, любителей чтения.

«Цель была одна, чтобы наше поколение, через судьбы этих женщин узнал о трагических событиях народа, которые помогли справиться со всеми тяготами. Чтобы молодежь задумалась над тем, как тяжело было нашему старшему поколению и, чтобы они ценили то, что имеют сегодня», — говорит Марьям Ясаковна.

«Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет»

Я очень люблю эту цитату французского философа XIII в. Боэция Дакийского и сейчас как никогда она характеризует героиню моей статьи. От школьной скамьи до профессии учителя, от тележурналиста до общественного деятеля. Да, сегодня Марьям Тангиева уже уверенно заявила о себе, как человек способный и готовый внести вклад в просвещение общества и сохранение национальной культуры уже в качестве спикера.

Последние годы Марьям была задействована в ряде общественных проектов. Таких как: «Школа ингушских адатов», духовно-просветительском проекте «Ан-Ниса», масштабном праздновании Дня Жертвоприношения в г. Назрань. В рамках вышеперечисленных мероприятий она на безвозмездной основе читала лекции по теме традиций и обычаев ингушского народа. Среди ее слушателей были женщины, молодежь, дети. Летом этого года Марьям Тангиева также приняла участие во Всероссийском съезде мусульманских религиозных организаций, на котором представляла Ингушетию.

«Я никогда не любила быть впереди, предпочитала оставаться в тени, поэтому не хотела принимать участие в каких-либо проектах. Но со временем я поняла, что это неправильное понимание и подход. Для того чтобы дать людям то, что ты можешь и то, что им нужно, необходимо просто делать свое дело, стремясь принести пользу», — говорит Марьям.

«После участия в качестве преподавателя в «Школе ингушских адатов», я стала задумываться, насколько остро наш народ нуждается сегодня в подобных уроках. До этого момента я и не подозревала, что такие, казалось бы, бытовые моменты могут быть незнакомы широкому кругу лиц ингушской национальности. Меня заинтересовала эта тема. Появились желающие пройти курс обучения, и я дала онлайн уроки девушкам и женщинам из Москвы, Германии, Казахстана...», — рассказывает Марьям Тангиева.

Одним из главных событий в деятельности знатока ингушской культуры, думаю, можно смело назвать ее собственный проект, который успешно стартовал летом. При поддержке культурно-просветительского центра «Ираз» Марьям Ясаковна запустила «Школу сув». Девушки в возрасте от 13 до 16 лет смогли глубже узнать адаты ингушского народа и понять тонкости этикета. За лето было выпущено два потока учениц.

Роль женщины в ингушском обществе (история, легенды, сказания), свадебные обычаи, сватовство, как встречать невесту, обряд развязывания языка, встреча зятя и его родственников. Также, что должна знать молодая сноха, отношение к отцу, матери и другим родственникам мужа, каким должно быть отношение к снохе, процесс как накрыть стол на свадьбе, воспитание детей — спектр тем очень обширен и имеет прямое отношение к повседневной жизни. Знания, которые получают молодые девушки на занятиях Марьям Тангиевой, они смогут использовать на протяжении всей жизни, а после передать следующим поколениям.

В рамках занятий Марьям Ясаковна организовала ученицам экскурсию в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова и этнический магазин «Истинг», чтобы они могли поближе познакомиться с бытом предков и ощутить атмосферу нашей культуры. Последний урок сопровождался кулинарным мастер-классом по приготовлению любимого блюда ингушей «ч1аьпилга» и фуршетом в честь окончания курсов.

«О курсах, которые я посещала, мне рассказала сестра. Она сказала, что они мне очень пригодятся, и хотя я не совсем понимала, о чем там будут говорить, я решила сходить на них», — рассказывает тринадцатилетняя Сафия Ужахова.

«Хотя какие-то вещи я знала, потому что дома с детства меня учили им мама и папа, но я узнала очень много нового. Мне очень нравились рассказы, которые Марьям Ясаковна приводила в пример к каким-то обычаям. Было много того, что я не знала о свадьбах. Важным было то, как должны вести себя парни и девушки, когда оказываются в общем кругу», — делится школьница.

«Мне всегда было интересно узнать и научиться всем правилам ингушского этикета, которые должна соблюдать девушка. К моему большому счастью, узнав про «Школу сув», я решила не терять ни секунды и записаться», — говорит Ясира Евлоева.

«Во время занятий я узнала, как должна вести себя девушка в обществе, с родителями, с мужем и с семьей мужа, как надо воспитывать детей, в общем, все, что необходимо знать каждой ингушской девушке. Очень благодарна Марем Тангиевой! «Школа сув» — это прекрасная возможность для наших девочек и девушек научиться быть настоящей женщиной, сув!» — с благодарностью отмечает выпускница курсов Марьям Тангиевой.

«Человек должен жить, а не существовать и от него должна быть польза. В этом и цель моей работы. Прожив полвека, я задумалась над тем, что я сделала. Я благодарна Аллаху, что нашла себя в этой жизни, что имею свою семью, детей, за все, что Он мне дал. Единственное, за что я всегда переживаю, это всегда ли я правильно поступаю, верным ли путем иду. Мы всегда должны задумываться над своими деяниями, работать над собой и быть благодарными Всевышнему», — делится со мною своими мыслями женщина, которую по праву можно назвать сув.

Марьям Тангиева еще в самом рассвете сил и я уверена, что нас ждет много хороших новостей и событий, связанных с ее именем. Но размышляя о том, что не поддержи ее отец в далеком 1991 году, вопрос о продолжении ею образования, я понимаю, что многого бы лишился наш народ. Поразительно, как содержательна может быть, всего одна жизнь и насколько огромен вклад одного человека в совершенствование целого общества.

Ингушские женщины никогда не оставались в стороне чаяний народа, стараясь оказать всестороннюю поддержку, направлять силы на созидание. История ингушского народа вплетена в судьбы его женщин, и такие личности как Марьям Тангиева, пример тому.

Закончить статью мне бы хотелось цитатой Махатма Ганди «Давая образование мужчине, мы обучаем одного человека. Давая образование женщине, мы обучаем целую семью».