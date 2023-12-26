Отмечается, что проект «300 фактов об Ингушетии» призван привлечь внимание общественности к актуальным проблемам сохранения языка, истории, культуры народа. В рамках проекта было охвачено 12 школ республики, где проходили квест-игры по национальной тематике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, в пятой школе г. Назрани в игре приняли участие 50 человек. Ребят разделили на команды и раздали соответствующие задания. Каждая локация в школе была отведена определенной тематике, всего было 5 точек.

По мнению организаторов мероприятия, ребята активно проявляли себя в квест-игре и с легкостью выполняли задания.

«Я удивлен, с какой легкостью наша молодежь решает эти загадки, даже мне, человеку, который составлял эти вопросы, с научной точки зрения очень сложно было в них разобраться», — поделился один из организаторов акции Салман Озиев.

Он проинформировал, что проект «300 фактов об Ингушетии» не планируется останавливать в этом году, он плавно перейдет в следующий год и вовлечет в свою орбиту еще большее число молодежи.

Во время недавней встречи с Главой Ингушетии руководитель Комитета по делам молодежи региона Адам Мальсагов заявил, что его ведомство в 2024 году возобновит реализацию социального проекта по сохранению идентичности ингушского народа, направленного на популяризацию национальных обычаев и традиций в молодежной среде.

«В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования государственности Ингушетии, мы планируем возобновить социальный проект «Этнос». Он был успешно реализован в 2022 году с участием Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева и Фонда поддержки межнационального единства. В рамках проекта «Этнос», направленного на популяризацию национальной культуры среди молодёжи, на протяжении нескольких месяцев проходили мероприятия для школьников республики. В процессе реализации проекта молодежь получала новые знания. Одним из его этапов было обучение молодежи правилам поведения за столом в ингушском обществе, правилам обращения к взрослым людям. Также оттачивали танцевальное мастерство и обучались деталям ингушской свадьбы», — рассказал о проекте Адам Мальсагов.

Руководитель Коммолодежи сообщил Главе республики, что средства на реализацию проекта в бюджете следующего года предусмотрены.

«Проследите за тем, чтобы подход к этой работе не был формальным. Сохранение национальной идентичности — важное для нас направление. Если мы сейчас всерьез не займемся сохранением нашего языка, обычаев, традиций, ситуация может стать катастрофической и ингушский народ окажется на грани исчезновения. Это самое худшее, что может с нами случиться. Поэтому активнее вовлекайте молодежь в свои проекты, заинтересуйте их. Детям интересны игровые формы получения знаний, обратите на это внимание», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.