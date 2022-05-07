Как сообщил газете «Ингушетия» глава Минавтодора республики Батыр Хаматханов, Всероссийская акция «Улица Победы» проводится в стране с 2020 года. Она реализуется на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники внесли неоценимый вклад в завоевание Победы.

«Ежедневно они возводили и восстанавливали дороги и мосты. Реализация нацпроекта наглядно демонстрирует, что подвиги наших героев не забыты. Нам принципиально важно было проводить капитальный ремонт улиц Победы в рамках нацпроекта, так как по федеральному проекту подход к дорожным работам ведется комплексно», — сказал главный дорожник республики.

По его данным, так в Магасе отремонтирована улица 65 лет Победы. В нормативное состояние приведен участок протяженностью более 1,8 км. Помимо устройства дорожного покрытия, там усилили основание дороги, укрепили обочины, устроили съезды и примыкания, обустроили два остановочных павильона и нанесли разметку. Кроме того, были заменены водопропускные трубы.

В Назрани подходит к завершению ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Победы протяженностью более 1,2 км. В рамках контрактных обязательств по проведению работ по ремонту объекта специалистами выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, подготовка основания дороги из ПГС, замена бордюрного камня, проведено устройство тротуаров. Дорожникам предстоит установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и объект будет введен в эксплуатацию.

Проект «Улица Победы» — инициатива ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в ВОВ.

Во время Великой Отечественной войны на территории СССР были разрушены 91 тыс. км автомобильных дорог, 90 тыс. мостов и других искусственных сооружений общей протяженностью более 930 тыс. км.

За годы войны дорожниками было восстановлено, отремонтировано и вновь построено около 100 тыс. км автомобильных дорог, свыше 1 млн мостов, заготовлено и подвезено для строительства дорог более 30 млн кубометров песка, камня и лесоматериалов.

Определяющую роль в победе над фашистской Германией в Великой Отечественной войне сыграли автомобильные, дорожные войска и трудовой подвиг советских людей — военных ополченцев, тружеников тыла. Задача нынешнего поколения — хранить память о Победе и подвигах советского народа, приложив все усилия для повышения внимания граждан к историческим ценностям.