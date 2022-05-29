В нем приняли представители телерадиокомпаний ГТРК и НТРК «Ингушетия», спецкорреспонденты информационных агентств «ИТАР-ТАСС» и «Интерфакс» в республике, шеф-редактор газеты «Сердало».

Помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Хава Дугаева рассказала об новых тенденциях и особенностях подготовки информации для размещения на едином портале, новых формах взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации, практических аспектах работы с телерадиокомпаниями. Она подчеркнула важность своевременно и профессионально довести до сведения общественности позицию прокуратуры, освещать меры реагирования, направленные на защиту прав граждан, обеспечение законности и правопорядка в республике. Прокуроры проинформированы о необходимости активизации работы в этом направлении.

В ходе семинара представители «ока государева» и журналисты обсуждали проблемы, возникающие в повседневной работе по взаимодействию со средствами массовой информации, вопросы оперативного информирования граждан о состоянии законности, формирования общественного мнения о правозащитной роли прокуратуры.

Состоялся деловой и конструктивный диалог по вопросам развития и совершенствования дальнейшего взаимодействия органов прокуратуры с региональными и федеральными средствами массовой информации.

Прокурор республики Андрей Васильченко поблагодарил представителей СМИ за оказанную помощь в проведении данного мероприятия и активное сотрудничество с прокуратурой республики.