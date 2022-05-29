Диалог с «четвертой властью»
В Ингушетии представители СМИ обсудили новые формы взаимодействия с прокуратурой
В Магасе в режиме видеоконференцсвязи в соответствии с приказом Генерального прокурора России от 23 октября 2009 года «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» провели обучающий семинар для работников аппарата прокуратуры республики, городских и районных прокуроров, их заместителей и помощников.
В нем приняли представители телерадиокомпаний ГТРК и НТРК «Ингушетия», спецкорреспонденты информационных агентств «ИТАР-ТАСС» и «Интерфакс» в республике, шеф-редактор газеты «Сердало».
Помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Хава Дугаева рассказала об новых тенденциях и особенностях подготовки информации для размещения на едином портале, новых формах взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации, практических аспектах работы с телерадиокомпаниями. Она подчеркнула важность своевременно и профессионально довести до сведения общественности позицию прокуратуры, освещать меры реагирования, направленные на защиту прав граждан, обеспечение законности и правопорядка в республике. Прокуроры проинформированы о необходимости активизации работы в этом направлении.
В ходе семинара представители «ока государева» и журналисты обсуждали проблемы, возникающие в повседневной работе по взаимодействию со средствами массовой информации, вопросы оперативного информирования граждан о состоянии законности, формирования общественного мнения о правозащитной роли прокуратуры.
Состоялся деловой и конструктивный диалог по вопросам развития и совершенствования дальнейшего взаимодействия органов прокуратуры с региональными и федеральными средствами массовой информации.
Прокурор республики Андрей Васильченко поблагодарил представителей СМИ за оказанную помощь в проведении данного мероприятия и активное сотрудничество с прокуратурой республики.