Обнаружено 16,5 тыс. номеров дореволюционной газеты «Кавказ» со сведениями об Ингушетии 

Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе организации, многие номера газеты содержат разнообразные данные о республике, относящиеся к XIX — началу XX вв. Эта информация будет весьма полезна как для исследователей, так и для простых обывателей.

Более 16,5 тыс. номеров периодического издания скопируют и включат в единую базу исторических сведений об Ингушетии.

Отмечается, что проект реализуется благодаря поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».