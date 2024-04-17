Обнаружено 16,5 тыс. номеров дореволюционной газеты «Кавказ» со сведениями об Ингушетии 

В рамках программы по поиску исторических материалов, касающихся Ингушетии, представители реставрационной компании «АСМ Групп» обнаружили практически все номера газеты «Кавказ», которая издавалась в Тифлисе с 1846 года по инициативе Кавказского наместника князя Воронцова.
Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе организации, многие номера газеты содержат разнообразные данные о республике, относящиеся к XIX — началу XX вв. Эта информация будет весьма полезна как для исследователей, так и для простых обывателей.
Более 16,5 тыс. номеров периодического издания скопируют и включат в единую базу исторических сведений об Ингушетии.
Отмечается, что проект реализуется благодаря поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».