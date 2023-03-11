В красочно иллюстрированной книжке, вышедшей в свет недавно, заключены несколько сказок на ингушском языке в поэзии и прозе, написанных, в присущем ей философско-познавательном стиле, доступном для детского восприятия. Представить результат творческого труда писательницы перед школьниками и приглашенными вызвались ученики старших классов, которые под наставничеством преподавателя ингушского языка и литературы лицея Фатимы Оздоевой подготовили сценарий сценок и миниатюр по мотивам новых сказок.

Завершались выступления ребят, собственными оценками, заложенных в данных произведениях морально-нравственных смыслов и, конечно же, восторженным рукоплесканием зрителей, лицезревших театрализованные постановки. Известная поэтесса не скрывала эмоций, радуясь верному толкованию подрастающим поколением того, что она хотела до них донести, посредством слова. Слова — «ингушского», которое, по мнению Лейлы Магомедовны стремительно теряет свою могущественную силу в вихрях глобализации.

— В последнее время, мы постоянно сетуем, что наш родной язык на глазах вымирает, проводим какие-то казенные мероприятия, которые, вроде бы, призваны поставить барьер перед этим губительным процессом, — призналась героиня дня в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Однако, мало кто берет в толк, что корни этой проблемы, я бы даже сказала — беды, кроются в семье. Именно, в семье, отношении родителей, родных и близких детей к родному языку кроется будущее нашего родного языка.

Прежде всего, это относится к матери. Не зря словосочетание «Родной язык» в переводе на ингушский звучит, как «Наьна мотт». То есть — «Язык матери». Конечно же, значительная доля ответственности в решении этой проблемы лежит и на сфере образования, прежде всего — школе. К счастью, в одном из лучших общеобразовательных учреждений республики — лицее, это понимают. В этой связи, я бы хотела выразить слова огромной признательности в адрес Главы Ингушетии Махмуда — Али Калиматова, оказавшего неоценимую помощь в издании книжки.

Добавим, что имя Лейлы Тамасхановой не нуждается в рекламе. Она давно снискала себе известность как литератор и журналист. Лейла Магомедовна автор более десяти книг для детей, поэтических и прозаических сборников, сборника избранных произведений «Сув», романа «Мали». Писательница одинаково хорошо пишет, как на родном ингушском языке, так и на русском. Ее перу подвластны разные жанры литературы: проза, поэзия, драматургия, создано также и немало замечательных произведений для детей. Все свои переживания Лейла Магомедовна отражает в глубоком творчестве, давно получившем признание и высокую оценку среди коллег и благодарных читателей.