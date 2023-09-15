Адаптивный теннис для маленьких чемпионов
В Ингушетии прошла презентация спортивного проекта для детей с инвалидностью по зрению
12 сентября во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошла презентация проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов». Организатором выступила Федерация спорта слепых Ингушетии при поддержке Министерства спорта РИ.
Проект «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» получил поддержку, став победителем конкурса Фонда президентских грантов.
«В рамках презентации мы провели небольшую показательную игру с участием наших детей. Состоялся также открытый турнир по настольному теннису среди людей с инвалидностью по зрению. И несколько мастер-классов для волонтёров по ситуативной помощи незрячим и слабовидящим при проведении спортивных мероприятий», — рассказывает председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых Адам Сагов
Цель проекта — создание условий незрячим и слабовидящим детям для занятий адаптивным теннисом.
«Федерация спорта Ингушетии уже несколько лет у нас работает, развивает различные направления адаптивного спорта — это шашки, шахматы, адаптивный теннис, волейбол, плавание, дзюдо и другие секции», — отмечает он.
Общественный деятель с богатым опытом уверен, что спорт и физкультура — это мощный инструмент реабилитации и социализации людей с нарушениями зрения.
«В нашей секции детишки будут под руководством опытного тренера учиться играть в адаптивный теннис. Для них будет организован интенсивный регулярный тренировочный процесс в городе Назрань. Дети могут приезжать на тренировку и заниматься, совершенствуя свои спортивные навыки, а также они смогут расширить круг общения, найти новых друзей, новые увлечения, совершенствовать свой спорт, ценные навыки и мастерство», — говорит общественник.
В рамках проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» активисты планируют провести культурно-просветительные мероприятия для детей.
«Это походы в музеи, в театры. Помимо этого, планируется организовывать встречи с нашими известными спортсменами. В конце проекта у нас запланирован Северо-Кавказский турнир по адаптивному теннису среди незрячих и слабовидящих детишек», — рассказывает Сагов.
Гостями презентации стали директор республиканского центра дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья Малика Албагачиева с коллегами, председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества глухих Руслан Торкоев, директор ресурсного волонтерского центра Назир Галаев, заместитель директора краеведческого музее имени Тумана Мальсагова Зарета Плиева.
«Гости в своих выступлениях пожелали успеха в реализации проекта, заверили собравшихся в том, что они готовы поддержать наши инициативы, помогать нам, поддерживать нас, предложили заключить соглашение о партнерстве», — сказал известный активист.
Адам Сагов отметил важность информационной поддержки проекта, выразив благодарность своим информационным партнерам: «Я хочу подчеркнуть, что газета «Ингушетия» — наш информационный партнёр этого проекта. И, конечно же, выразить благодарность всему коллективу и главному редактору за то, что вы оказываете нам такую поддержку и рассказывайте о нашей работе широкой общественности».