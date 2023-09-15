Проект «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» получил поддержку, став победителем конкурса Фонда президентских грантов.

«В рамках презентации мы провели небольшую показательную игру с участием наших детей. Состоялся также открытый турнир по настольному теннису среди людей с инвалидностью по зрению. И несколько мастер-классов для волонтёров по ситуативной помощи незрячим и слабовидящим при проведении спортивных мероприятий», — рассказывает председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых Адам Сагов

Цель проекта — создание условий незрячим и слабовидящим детям для занятий адаптивным теннисом.

«Федерация спорта Ингушетии уже несколько лет у нас работает, развивает различные направления адаптивного спорта — это шашки, шахматы, адаптивный теннис, волейбол, плавание, дзюдо и другие секции», — отмечает он.

Общественный деятель с богатым опытом уверен, что спорт и физкультура — это мощный инструмент реабилитации и социализации людей с нарушениями зрения.

«В нашей секции детишки будут под руководством опытного тренера учиться играть в адаптивный теннис. Для них будет организован интенсивный регулярный тренировочный процесс в городе Назрань. Дети могут приезжать на тренировку и заниматься, совершенствуя свои спортивные навыки, а также они смогут расширить круг общения, найти новых друзей, новые увлечения, совершенствовать свой спорт, ценные навыки и мастерство», — говорит общественник.

В рамках проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» активисты планируют провести культурно-просветительные мероприятия для детей.

«Это походы в музеи, в театры. Помимо этого, планируется организовывать встречи с нашими известными спортсменами. В конце проекта у нас запланирован Северо-Кавказский турнир по адаптивному теннису среди незрячих и слабовидящих детишек», — рассказывает Сагов.

Гостями презентации стали директор республиканского центра дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья Малика Албагачиева с коллегами, председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества глухих Руслан Торкоев, директор ресурсного волонтерского центра Назир Галаев, заместитель директора краеведческого музее имени Тумана Мальсагова Зарета Плиева.

«Гости в своих выступлениях пожелали успеха в реализации проекта, заверили собравшихся в том, что они готовы поддержать наши инициативы, помогать нам, поддерживать нас, предложили заключить соглашение о партнерстве», — сказал известный активист.

Адам Сагов отметил важность информационной поддержки проекта, выразив благодарность своим информационным партнерам: «Я хочу подчеркнуть, что газета «Ингушетия» — наш информационный партнёр этого проекта. И, конечно же, выразить благодарность всему коллективу и главному редактору за то, что вы оказываете нам такую поддержку и рассказывайте о нашей работе широкой общественности».