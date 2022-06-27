Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, во Дворце спорта «Магас» был проведен республиканский турнир по волейболу среди взрослых. В турнире принимали участие четыре команды. Победителем соревнований стала команда из Чеченской Республики, второе место у команды из Кабардино-Балкарии, третье место в активе у волейболистов из Ингушетии.

Там же, во Дворце спорта «Магас», состоялся республиканский турнир по футболу среди детей. По итогам этих соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место — ФК «Сунжа» (Троицкая); второе место — ФК «Ангушт» (Малгобек); третье место — ФК «Гамурзиево» (Гамурзиевский муниципальный округ Назрани).

Лучшим игроком турнира стал Абдул-Азиз Холухоев, лучшим вратарём был признан Абуязит Евкуров, лучшим бомбардиром — Аладин Мошхоев.

Кроме того, на арене Дворца спорта «Магас» свою ловкость, быстроту, выносливость и командный дух продемонстрировали участники республиканского турнира по баскетболу среди юниоров. Шесть республиканских команд оспаривали призовые места.

Так, первое место заняла команда «Стрит Бенг» из Магаса, второе место у команды «Буллс» из Малгобека, почетным третьим местом себя обеспечила малгобекская команда «Иугвей».

При проведении турниров, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией, в первую очередь организаторы ставят перед собой цель привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также выражение своего небезразличного отношения к проблеме наркомании и распространению наркотиков.

Напомним, ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года резолюцией 42/112, принятой в знак выражения решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.

Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.