Спортивное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе. В турнире участвовали 23 спортсмена. Среди них неоднократные чемпионы и призеры республиканских соревнований Тимур Гадаборшев, Мурад Даурбеков, Сулейман Хамхоев, Али Осимев, что свидетельствует о высоком рейтинге состязаний. Нужно отметить, что Мурат Картоев сам был хорошим шахматистом, принимал участие в различных турнирах и, конечно, всегда освещал соревнования шахматистов в прессе.

Баталии были весьма увлекательными, учитывая, что приняли в них участие и опытные шахматисты, и юные спортсмены. И тем интересны стали эти соревнования, что опыт и мудрость соседствуют с молодым задором и желанием победить.

По итогам соревнования первое место с 5,5 очками занял многократный чемпион Ингушетии Али Осмиев. Второе и третье места заняли, соответственно, Магомед-Башир Осмиев и представитель клуба «Ади Ахмад» Магомед Мислауров.

В турнире приняли участие не только взрослые, но и представители детского и юношеского возраста, которые играли наравне со взрослыми и продемонстрировали волю к победе и завидный спортивный опыт. Зрители были восхищены мастерством этих ребят. Кстати, Аслан Бахмурзиев выступил лучше всех среди сверстников и был поощрен грамотой и денежным вознаграждением.

Победители и призеры получили почетные грамоты, денежное вознаграждение. Кроме того, каждому участнику турнира вручили набор книг Мурата Картоева, каждая из которых была подписана организаторами шахматного турнира.

19 июля выдающемуся ингушскому журналисту, писателю и неутомимому общественнику, почетному гражданину города воинской славы Малгобека Мурату Картоеву исполнилось бы 72 года. Чуть больше года он не дожил до своего юбилея: его не стало 29 марта 2019 года.

Человек огромного, многогранного таланта, Мурат Мажитович входил в когорту тех ярких личностей, которые ни при каких обстоятельствах не поступаются принципами, выпестованными их многотрудной жизнью.

Он родился в годы сталинской депортации в Казахстане, в 1956 году семья вернулась на родину. С детства он проявлял тягу к литературе. Его первая публикация появилась в малгобекской районной газете «Ленинское знамя» в 1962 году. Это были стихи, написанные в 12-летнем возрасте. С тех пор имя Мурата Картоева периодически появлялось на страницах газет и журналов.

Герои его произведений — реальные люди, живущие рядом с нами. Главное достоинство неповторимого почерка виртуоза слова состоит в том, что он от себя ничего не придумывает: проницательный взгляд автора позволяет читателю самому оценить событие, отношение к миру, людям.