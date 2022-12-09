«Туристическую зону «Город мастеров» построят близ федеральной трассы «Кавказ». Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы «Национальные туристические маршруты», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, на территории появится ряд модульных домов, а также будет работать Ассоциация ремесленников республики, которая ранее обращалась к Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову с просьбой выделить территорию в удобном месте для реализации молодежного проекта по созданию уникальной творческой площадки для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов народа. По поручению руководителя республики, земельный участок отвели в западной части Сунжи, на улице Добровольцев.

Авторы проекта при поддержке властей организуют обучение желающих традиционным ремеслам, что поспособствует развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную, творческую деятельность.

По данным пресс-службы, проект предусматривает создание комплекса из нескольких отдельных зон с музейно-выставочной площадкой, специальными фотозонами (арт-объекты), гостевым домом. У жителей и туристов появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству.

Напомним, около 200 млн рублей получила Ингушетия на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году. Республика участвует в нацпроекте с 2022 года, в текущем году регионом было получено чуть более 80 млн рублей, на эту субсидию в регионе создаются более 10 кемпингов и санитарных зон.

В текущем году регион прошел конкурсный отбор среди субъектов страны на получение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив.

Ингушетия уже направила две заявки в Федеральное агентство по туризму для участия в конкурсе по предоставлению субсидии на поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма в 2023 году в рамках нацпроекта. Заявки Ростуризм одобрил, и региону уже выделено на реализацию проектов в будущем году 184,4 млн рублей.