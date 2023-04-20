Донорство

Добрая традиция

В Ингушетии росгвардейцы приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу»

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На базе республиканской станции переливания крови сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии в рамках акции «От сердца к сердцу» сдали кровь и ее компоненты для пациентов региональных медучреждений.

Предварительно медики провели разъяснительную работу с желающими стать донорами и осмотр, после чего дали правоохранителям заполнить специальные анкеты о самочувствии и состоянии здоровья.

Процедура донации стала для росгвардейцев доброй традицией: с каждым годом к акции присоединяется все больше личного состава территориального органа.

- Возможность помочь людям, нуждающимся в донорской крови, находит широкий отклик среди сотрудников нашего ведомства. Сегодня кто-то стал донором крови впервые, а кто-то является Почетным донором, но всех их объединяет одно — желание помочь, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника управления по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков.

В общей сложности росгвардейцы пополнили банк крови более чем на 5 литров. Медики поблагодарили стражей порядка, отметив, что они являются одними из самых надежных доноров и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

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