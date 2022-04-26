«Буквально недавно у нас открылись новые, востребованные на рынке труда технические специальности, на которые молодёжь с удовольствием поступает. В Ингушетии, как и в стране в целом, ощущается дефицит специалистов среднего звена. Автоматизация и цифровизация всех отраслей народного хозяйства идёт быстрыми темпами, а без высококвалифицированных специалистов развитие невозможно. Идёт и развитие аграрного сектора: животноводство, растениеводство, в том числе закрытого грунта, перерабатывающая отрасль», — сказал ингушский депутат.

Хамхоев указал на необходимость переподготовки кадров и переориентации отраслей в условиях антироссийских санкций. По мнению парламентария, для этого нужно создать максимально благоприятные условия как для поступления и дальнейшего обучения, так и для работы учителей и педагогов. На государственном уровне упомянутые направления контролируются, а на местах нужна слаженная и усердная работа.

Первая прямая линия «Единой России» по вопросам организации приемной кампании в 2022 году была проведена с руководителями вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистра образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Как рассказал Фальков, к началу приемной кампании при поддержке «Единой России» был усовершенствован суперсервис «Поступление в вузы онлайн».

«Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьёзно усилили договорённости с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам», — рассказал министр науки.

Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тысяч. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.

В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению Президента и при поддержке «Единой России». Дополнительно выделено 45 тысяч мест.

«Единая Россия» также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда«, — сказал первый зампред комитета Госдумы по науке.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР будет контролировать ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета «Единая Россия».

«Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. И ждем от вас обратной связи, когда вы будете студентами, чтобы понять, насколько условия проживания соответствуют требованиям, которые вы предъявляете», — обратился Мажуга к старшеклассникам.

Они, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Например, учащихся из Приморья интересовал вопрос учета творческих достижений при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причём у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО — золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижений «Единая Россия» проработает с Минкультуры, сообщила Ольга Казакова.

«У ГТО есть точные показатели — они выведены и можно подсчитать норму, а у творческих конкурсов показатели субъективны. Мы вместе с Министерством культуры над этой темой поработаем и посмотрим, можно ли создать объективную систему оценки достижений по творческим конкурсам, которую можно будет брать за норматив», — сказала она.

Новосибирские школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность, сообщил Александр Мажуга.

«Мы много на площадке „Единой России“ общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел „Целевое обучение“. Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается», — сказал депутат.

Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.

«Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приёмной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

«Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и правительство пошли навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено», — заключил Анзор Музаев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в четырёх колледжах Ингушетии в 2022 году планируется открыть 11 мастерских по стандартам «Ворлдскиллс» в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Материально-техническая база этих учреждений будет отвечать самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое.

Несомненно, открытие таких площадок будет способствовать улучшению качества обучения студентов. Это отвечает вызовам современного мира и позволит подготовить конкурентоспособных специалистов. Новые мастерские также будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки граждан нашей республики по самым востребованным специальностям.

Современные мастерские по таким направлениям, как «Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», появятся в Ингушском политехническом колледже, а в колледже сервиса и быта г. Назрани мастерские будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности.