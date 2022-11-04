В частности, в указе предписано освободить их от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц по срокам уплаты за 2022 и 2023 годы, обеспечить ведение социальных паспортов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в целях оказания адресной поддержки.

Все мы знаем, сколько копий было сломано на первом, далеко несовершенном этапе мобилизации, когда львиная доля критики была адресована, именно, муниципальным властям. Сегодня, после определенных усилий, эту работу удалось наладить, довести до совершенства.

Корреспондент газеты «Ингушетия» попросил градоначальника Назрани Урусхана Евлоева прокомментировать действия мэрии города по вопросу социальной поддержки мобилизованных и их семей в канве упомянутого указа.

— После подписания указа Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации», администрация Назрани приступила к работе по созданию «паспорта семьи» каждого мобилизованного в целях адресной поддержки, — рассказал Евлоев. — В данный документ вносится информация о близких родственниках бойцов, проходящих военную службу.

По словам собеседника, согласно собранной информации администрация города начнет реализацию широкого спектра социальной поддержки, вплоть до оказания бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством России.

— Недавно, как вы помните, по поручению Махмуд-Али Калиматова, мы передали семьям мобилизованных по 100 тыс. рублей, выделенных из резервного фонда руководителя республики. Также они могут позвонить или прийти в администрацию, если возникнут какие-либо вопросы. Мы их будем решать. Семьи мобилизованных получат всю необходимую юридическую и социальную помощь в рамках указа Главы Республики Ингушетия, — подчеркнул мэр Назрани.