Макшарип Мужухоев — археолог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской Республики и Республики Ингушетия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат высшей награды Ингушетии ордена «За заслуги».

На встрече собрались родные и близкие учёного, его друзья и коллеги, представители учреждений науки и культуры, писатели, журналисты и бывшие студенты.

Ведущая мероприятия Залина Долакова, заведующая научным отделом музея, поприветствовала гостей и выразила благодарность всем, кто проявил дань памяти известному ученому Макшарипу Мужухоеву, посвятившему свою жизнь изучению истории и археологии ингушского народа.

С основным докладом о жизни и деятельности ученого выступила сотрудник Археологического центра РИ имени Е. Крупнова Аза Хамхоева

Мужухоев Макшарип Багаудинович родился 25 декабря 1942 года. Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, по окончании которого преподавал в школе. В 1967 году стал сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Это были годы, когда кавказоведение благодаря Евгению Крупнову вышло на новый уровень. Авторитет крупного учёного и его изыскания в какой-то мере сказались и на будущем молодого историка, который поступает в Институт археологии академии наук СССР.

В 1972 году Мужухоев возвращается в родной институт и в должности старшего научного сотрудника возглавляет сектор археологии и этнографии, параллельно исполняя обязанности учёного секретаря.

Центральной темой его исследовательской работы становится горная Ингушетия. И Евгений Крупнов верил в успех своего ученика и не сомневался, что он посвятит этому долгие годы кропотливых исследований.

Макшарип Мужухоев всецело ушёл в работу, регулярно проводил исследования в горных районах и на их основе писал научные статьи и монографии. Полевые работы он проводил не только в Ингушетии, но и в соседних регионах. Весь материал лёг впоследствии в основу его докторской диссертации, которую он защитил в 1987 году.

«Известный в научных кругах ученик великого кавказоведа Е. И. Крупнова, профессор, первый из числа ингушей и чеченцев защитивший докторскую диссертацию по историческим наукам, был истинным ученым и необыкновенно скромным человеком, — отметила в своем выступлении доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — В составе археологических экспедиций и самостоятельно, вместе с учениками и коллегами он регулярно проводил в горах полевые изыскания. Не раз поднимался на вершины гор к склепам, по труднопреодолимым тропам, заросшим с годами деревьями и кустарниками.

В годы руководства Ингушским научно-исследовательским институтом, отдавая дань почтения первому ингушскому ученому Чаху Ахриеву, им было начато проведение ежегодных научных конференций „Ахриевские чтения“, по которым были изданы сборники научных статей.

Макшарип Мужухоев был знаком со многими советскими и российскими учёными, с известными археологами Рауфом Мунчаевым, Владимиром Марковиным, Муртазали Гаджиевым, Валентиной Козенковой и другими.

Он был мудрым наставником для начинающих учёных, был требовательным к себе и другим в вопросах науки. Учёный должен иметь веские аргументы, прежде чем писать научную статью, говорил он.

Макшарипу Багаудиновичу довелось жить и трудиться в науке в непростое время. Но он умел видеть главное, чувствовать важное, не отвлекаться на второстепенное, отступить, если это недостойно его участия».

С докладом о роли профессора Макшарипа Мужухоева в научно-исследовательской среде и в преподавательской деятельности, которой он отдал большую часть своей жизни, и о богатом историческом наследии, которое оставил в своих трудах великий ученый выступила кандидат философских наук Хава Акиева.

О совместной работе в археологических экспедициях, о том, в каких непростых условиях приходилось им работать поведал собравшимся ученик Макшарипа Мужухоева историк Руслан Куркиев, который с горечью признал, что начатые им работы по исследованию циклопических построек, уходящих корнями ко второму тысячелетию до н. э., так и остались не оконченными, но выразил надежду, что изыскания ученого найдут своих последователей.

Тёплыми воспоминаниями поделилась с участниками мероприятия и супруга учёного, профессор, кандидат исторических наук Эльза Мужухоева. На протяжении многих лет она поддерживала супруга и была рядом с ним, в том числе и в археологических экспедициях в горной Ингушетии.

Перед участниками встречи с докладами о жизни и научных исследованиях Макшарипа Багаудиновича выступили директор Ингушского краеведческого музея Магомед Сагов, доцент Ингушского государственного университета, кандидат исторических наук Тамара Мальсагова и бывшие студенты учёного. Параллельно с выступающими шёл показ видеофильма о жизни и деятельности Макшарипа Мужухоева.

В выставочном зале мемориального комплекса сотрудники музея организовали фотодокументальную выставку, где были представлены фотографии из семейного альбома учёного, его дипломы, награды и научные труды, такие как «Средневековая материальная культура горной Ингушетии 13-17 вв.», Грозный, 1977; «Средневековые культовые памятники Центрального Кавказа (К истории религиозных верований в 10-19 вв.)», Грозный, 1989; «Вопросы истории вайнахов», Грозный, 1992; «Ингуши», Саратов, 1995; «Нарты. Аланы. Вайнахи», Назрань, 1996; «Нахи на Кавказе» и т. д.

В заключение, отмечая работу сотрудников музея Мемориального комплекса жертвам политических репрессий, Эльза Мужухоева выразила слова благодарности всем присутствующим за память о Макшарипе Мужухоеве и всем тем, кто внес большой вклад в развитие науки и исследования истории ингушского народа.