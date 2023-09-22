Читальный зал библиотеки к началу мероприятия уже был полон гостей. Презентация началась со вступительного слова Лидии Мальсаговой, заместителя директора по библиотечной работе.

«Презентация антологии «Народная мудрость» — это крупный проект, реализуемый в рамках программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации с 2017 года», — рассказала Лидия Мальсагова.

«Сегодня мы представили уже шестой том этого уникального проекта. Он не имеет аналогов в мире по своему языковому и национальному охвату», — отметила она.

В рамках проекта вышло шесть томов: «Поэзия», «Проза», «Детская литература», «Публицистика», «Драматургия», «Народная мудрость». В каждое из этих изданий вошли произведения поэтов, писателей и драматургов Ингушетии.

«В антологии «Народная мудрость» опубликованы оригиналы пословиц и поговорок на 65 национальных языках и их переводы на русский язык. В книге представлено около 400 пословиц и поговорок на ингушском языке с переводом на русский язык», — говорит Лидия Мальсагова.

В презентации принимали участие члены Союза писателей Ингушетии, представители системы образования, преподаватели-филологи и библиотекари, представители общественных организаций, студенты колледжа архитектуры и дизайна, пользователи и посетители библиотеки.

На презентации не раз звучало имя ингушского ученого-фольклориста Ибрагима Дахкильгова, издавшего книгу «Мудрые наставления наших предков». Председатель правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев в своем выступлении отметил огромный вклад Ибрагима Дахкильгова, Ахмеда Мальсагова, Гирихана Гагиева, Висангирея Танкиева в работу по сбору и систематизации ингушских пословиц.

Поэт-песенник Ибрагим Ваделов зачитал присутствующим свои переводы ингушских пословиц на русский язык в стихотворной форме.

Собравшимся также были представлены работы ингушских активистов, занимающихся вопросами сохранения родного языка. Соучредитель КПЦ «Ираз» Хяди Даурбекова представила детские развивающие материалы на ингушском языке, издаваемые в рамках деятельности женской организации, что вызвало массу положительных откликов.

В подарок фонду Национальной библиотеки Ингушетии были также переданы детские книги издательства «Хоза дуне».

«Надеемся, что наши книги найдут свое место среди сокровищ вашей коллекции и будут доступны детям и их родителям для увлекательного изучения», — отметили в письме на имя директора библиотеки Радимхан Абдуллаевны Газдиевой авторы книг Марьям и Ислам Балаевы.