На встрече с любимым в республике композитором собрались представители творческой интеллигенции, учащейся молодежи, СМИ Ингушетии, друзья и коллеги. Необходимо отметить, что Александр Романович Чередниченко — талантливый композитор и исполнитель, член Союза композиторов России, Заслуженный деятель культуры республики, внесший весомый вклад в развитие культуры Ингушетии и Краснодарского края и укрепления связей между этими двумя регионами.

Как рассказали газете «Ингушетия» в Национальной библиотеке республики, в сборник (сост. Ирина Чередниченко, супруга и единомышленница автора) вошли песни, пьесы, романсы для голоса (хора) в сопровождении фортепиано, а также иллюстрации работ художников Ингушетии и Кубани. Напомним, впервые сборник был издан Минкультуры РИ в 2022 году, в рамках 30-летия образования республики, и вновь переиздан в текущем году.

Преданность музыке и песне, равная любовь к родным местам в Ингушетии и на Кубани, уважение к старшим, верность в дружбе — все это естественным образом уживается в душе Александра Чередниченко — талантливого композитора и исполнителя.

Название сборника весьма говорящее, а иного и быть не могло. Композитор собрал в нем все, что особенно близко и дорого, на что ушли годы творчества и большого труда, что принесло заслуженную славу и уважение. Часть музыкальных произведений посвящена Ингушетии и городу Малгобеку, другая часть — Кубани и городу Гулькевичи.

В презентации сборника принимал участие вице-спикер парламента Ингушетии, известный писатель Руслан Паров.

В своем выступлении он подчеркнул, что именно такие люди, как Александр Чередниченко развивают и обогащают культуру, объединяют людей своим творчеством. Парламентарий вручил композитору Почетную грамоту Народного собрания РИ за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

От Союза композиторов России видеопоздравление прислал Олег Каледин, Народный артист РИ.

На экране были показаны видеоролики с записями любимых в народе песен композитора: «Мой Салам тебе, Ингушетия!» (сл. Александра Чередниченко, Камилы Арчаковой), «Родная Ингушетия моя» (сл. Риты Мерешковой, Зареты Ахильговой), «Город-труженик, город-боец!» (сл. Гапура Бокова), «Герою России (Баллада-посвящение Суламбеку Осканову)» (сл. Зареты Ахильговой), «Баллада рода» (сл. Елены Гриценко-Фурсовой) и др.

Александр тесными узами связан с Ингушетией, ведь он родился в городе Малгобеке. Всегда гордился своими родителями — отцом Романом Сергеевичем Чередниченко, участником Великой Отечественной войны, и мамой Анной Михайловной, учительницей начальных классов, проработавшей в городе воинской славы с первого трудового дня до выхода на пенсию.

С юных лет Саша отличался музыкальными способностями. В доме было фортепиано, и старшие сестры любили музицировать на домашних концертах, аккомпанируя брату. Мальчик пел с удовольствием, хотя к этому времени, кстати, и позже он не имел никакого представления о музыкальном образовании. Обладая прекрасным слухом, наделенный природным талантом, он быстро схватывал мелодии и тут же их воспроизводил. Александр очень любил гитару и фортепиано. Но в музыкальной школе он учился по классу баяна.

После школы Чередниченко учился в музыкально-педагогическом училище в г. Орджоникидзе. Затем работал школьным учителем, служил в армии, заведовал клубом управления буровых работ, руководил хором, создал вокально-инструментальный ансамбль «Престиж» и детскую эстрадную инструментальную группу «Гном». Большая концертная деятельность на различных площадках в Ингушетии и за ее пределами, новые песни, первые большие награды и зрительское признание. Музыка заполнила всю его жизнь, стала главным ее смыслом.

Задорные ингушские мелодии, национальные ритмы, на которых построены его музыкальные произведения, говорят о его преданной любви к той земле, на которой он родился и вырос. Время творческого расцвета для композитора пришлось на 80-е — 90-е годы. В 1986 г. Александр пишет песню «Город-труженик» на стихи Гапура Бокова, позже после присвоения Малгобеку в 2007 г. почетного звания «Город воинской славы» песню немного интерпретировали, и она теперь живет под названием «Город-труженик, город-боец»!

По словам коллег, вершиной его творческого вдохновения, пожалуй, вполне справедливо можно назвать своеобразный гимн республике «Мой салам тебе, Ингушетия!» По своей значимости и художественной ценности в культурных кругах и в народе эту песню считают одной из лучших о регионе.

Есть в сборнике и лиричные проникновенные романсы «Первая любовь» и «Я сегодня пройдусь на заре...», «Синева над Россией», «На Кубани вольной», «Небо без войны».

В 2020 г. Александр Чередниченко становится победителем конкурса композиторов Республики Ингушетия на лучшую композицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не чужды композитору и песни для детей.

«Всегда в моем сердце мои друзья, — подчеркнул Александр Романович, — ингушский писатель, поэт, драматург Саид Чахкиев, российский поэт, публицист Иван Лысцов, поэт и переводчик Геннадий Русаков, поэт и журналист Гапур Боков, поэт-песенник Вадим Николаев, поэтесса Елена Фурцева-Гриценко, поэт, музыкант, композитор Руслан Зангиев, музыкант, композитор, аранжировщик Александр Навоец, поэт, учитель Григорий Тюкаев, филолог, режиссер Владимир Половинка и многие другие».

С каждым из них композитор работал, вместе создавали прекрасные произведения и дарили их людям.