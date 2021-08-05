Нацпроект «Демография»
В Назрани продолжается строительство детсада на 220 мест
Одна из задач государства — создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящий в нацпроект «Демография», призван обеспечить решение этой задачи. С ней коррелируется и реализация проекта строительства детского сада на 220 мест в центре Назрани на улице Газдиева.
Газета «Ингушетия» уже писала о затягивании возведения этой стройки. И вот, в начале лета на месте, очищенном от построек легендарного мукомольного комбината просторной территории, строители начали строительство здания детского дошкольного учреждения. Надо сказать, что работа спорится, и уже видны очертания железобетонного каркаса первого этажа.
Стоит отметить, что в Центральном административном округе крупнейшего города республики проживает большое количество семей с маленькими детьми, что и обусловило принятие властями решения построить здесь детсад. Подрядная организация обязалась провести параллельно работы и по благоустройству территории: озеленить ее, установить ограждения, разбить необходимые пространства — игровые площадки, подъездные пути и т. д.
В детском саду предусмотрено все для всестороннего развития детей. Так, здесь планируется выделить кабинеты для логопеда, психолога, оборудовать медицинский пункт, музыкальный зал, столовую, пищевой блок, спортивные залы в самом здании и во дворе.
В общем, строители обещают, что детское дошкольное учреждение будет отвечать всем нормам безопасности и соответствовать современным стандартам.