Презентацию с выставкой традиционных ингушских ковров провела доктор исторических наук, руководитель мастерской войлочного ковроделия «Истинг» Дзарахова Зейнеп Магомет-Тагировна.

Отмечается, что рукописная версия этого альбома жителям Ингушетии знакома из электронных сетей. Но альбом не был исследован до сих пор. В альбоме даны статья доктора исторических наук З. М-Т. Дзараховой «История происхождения альбома...», рецензии докторов наук В. А. Дмитриева (СПб), М. Б. Цороевой (Франция), художника, академика Российской академии художеств О. А. Леонова, народного художника РФ М. М. Полонкоева, народного художника Ингушетии Х-А. Имагожева, научного сотрудника ИнгНИИ Р. З. Сагова и др.

«Рисунки, представленные в альбоме, были сделаны первым профессиональным художником из ингушей Хаджи-Бекиром Бачиевичем Ахриевым. Как художник, краевед и житель горной Ингушетии, он с 1920 до 1938 года принимал участие в археолого-этнографических экспедициях, был проводником, переводчиком и художником. Как известно, художникам отводилась ответственная роль, так как нередко их зарисовки несли документальную функцию в те годы. Кавказовед Евгений Игнатьевич Крупнов отметил работу Хаджи-Бекира Ахриева в составе экспедиции в Арамхинском ущелье горной Ингушетии в 1920-1922 гг.», — сообщила Зейнеп Дзарахова.

Рукописный альбом «Ghalghaj gharchoz. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924») состоит из 67 страниц с клякспапирами, на которых зарисовки, выполненные чернилами, акварелью и иногда восковыми карандашами. Две страницы изготовлены из мешковины с напылением орнамента. Хаджи-Бекиром Ахриевым были сделаны зарисовки ковровых орнаментов из сел Фуртоуг, Эбан, Пхемат, Джейрах, Гоузт, Бейни, Хули, Фалхан, Мецхал. Одна ковровая композиция зарисована в Чулхойском ущелье в селении Салги и один ковёр — в селении Гвилетти, расположенном в Дарьяльском ущелье по Военно-Грузинской дороге.

«Х-Б. Ахриев знал горную Ингушетию, изобразительное творчество древних на стенах башен, был бессменным участником и проводником всех научных экспедиций того периода. В результате этих поездок у него были многочисленные альбомы с эскизами и в карандаше, и в акварели», — вспоминал его близкий друг, известный писатель И. М. Базоркин.

В 1934 году по доносу и ложному обвинению Х-Б. Ахриев был арестован и как политический ссыльный сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала, умер в ссылке в 1940 году. Большая часть его работ была сожжена при аресте, оставшееся уничтожено во время высылки ингушей 1944 году в Казахстан и Среднюю Азию.

Альбом «Г1алг1ай г1арчож.1924» был передан в Чечено-Ингушский государственный краеведческий музей после объединения Чечни и Ингушетии в одну республику. Книгу в числе немногих изданий довоенного времени удалось сохранить в депортации, но в период боевых действий в Чечне в 90-е годы прошлого столетия альбом бесследно исчез и лишь в середине 90-х случайно всплыл в совершенно неожиданном месте. Его, разобранным на страницы, приобрел на Измайловском рынке в Москве ингуш Гирихан Ахильгов. Некая пожилая женщина продавала книгу по частям, рассказывая историю о приобретении альбома в Казахстане, куда в годы депортации были высланы ингуши. Однако заполучить весь альбом Гирихану Ахильгову так и не удалось — возможно, испугавшись неподдельного интереса покупателя или по каким-то иным причинам, женщина больше не вышла с ним на связь. Так часть страниц исчезла вместе с незнакомкой. Альбом вернулся в Ингушетию и до сих пор хранится в семье Ахильговых.

Широкой публике об альбоме стало известно благодаря блогеру Беслану Бекову, опубликовавшему в 2013 году в «Живом журнале» интервью с мастером ковроделия Райшат Ахильговой, в семье которой хранится раритетное издание.

Сама Райшат на протяжении многих лет занимается возрождением древнего искусства ковроделия. Персональные выставки её работ проходят в Ингушетии и за пределами республики, а её ковры украшают немало частных коллекций ценителей народного творчества.

Книга-альбом «Г1алг1ай г1арчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924»), конечно, уникальное издание. Уникальное в том смысле, что на его страницах встречается этнографический материал, записанный на письменном ингушском языке еще до его официального создания.

Нынешний год для ингушской письменности юбилейный, ведь в 2023 году мы отмечаем столетие ингушского письменного языка. Работа над созданием ингушского алфавита, в основе которого изначала лежала латиница, велась в 1920-1922 годах. В рамках экспедиции 1922 года Заурбеком Мальсаговым и Хаджи-Бекиром Ахриевым, прекрасно знавшими латиницу, на ингушском языке были сделаны этнографические записи.

Зейнеп Дзарахова проделала огромную исследовательскую работу по изучению раритетного издания, выезжала в другие регионы, общалась с представителями научного и культурного сообществ.

Дзарахова выяснила, что с 1921 по 1924 год велась работа по созданию аналогичных альбомов с зарисовками ковров и в других регионах Северного Кавказа и Средней Азии. Она отмечает большую роль в изучении памятников изобразительного искусства народов Кавказа, в том числе войлочных орнаментированных ковров, Первого съезда кустарной промышленности Кавказа, прошедшего в 1901 году, а также Кавказского кустарного комитета (ККК), начавшего свою работу в 1903 году. Эти исследования позже продолжили сотрудники Северо-Кавказского института краеведения, созданного на базе Терского музея в 1920 году, и Государственного научного музея Владикавказа. В их числе были художники Хаджи-Бекир Ахриев, Иван Щеблыкин и создатель ингушского алфавита Заурбек Мальсагов.

Орнаменты на войлоках несли в себе информацию, в которую вкладывался определенный смысл или пожелания. Это могли быть рисунки и образы из растительного и животного мира, природные явления, геометрические фигуры и др.

На истингах, к примеру, достаточно часто можно встретить изображение древа жизни, символизирующее отношение к своим истокам и ответственность перед будущими поколениями. Нередко по орнаментам ковра можно было узнать местность или определить, насколько спокойна жизнь в том или ином селении. Мирное время передавалось симметричными орнаментами, период военных действий — асимметрией.

«В рамках деятельности Республиканского дома народного творчества нами развёрнута работа по созданию сети мастерских „Истинг“ в разных селениях Ингушетии, главной задачей которых является возрождение и сохранение подлинно ингушской технологии изготовления войлочных ковров с орнаментами», — подчеркнула Зейнеп Дзарахова.

На презентации альбома «Ghalghaj gharchoz. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924») был известный в республике общественный деятель, меценат Ахмед Исаевич Мальсагов. Он же профинансировал издание альбома. «Здесь древние корни нашей культуры. Эту книгу надо в первую очередь издать», — с этими словами меценат подключился к работе.

В мероприятии в пресс-центре газеты «Ингушетия» приняли участие внуки Хаджи-Бекира Ахриева — Магомед Ахриев (сын Рашида Ахриева), Ибрагим Саутиев (сын Ханифы Ахриевой). Также презентацию посетили представители рода Ахриевых, интеллигенции, сообщества художников Ингушетии.

Альбом «Ghalghaj gharchoz. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924») произвёл глубокое впечатление на участников презентации.