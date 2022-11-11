— Аза Микаиловна, что такое ключевая ставка и как она влияет на инфляцию?

— Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики. Если говорить упрощенно, то это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам, и в то же время — это максимальный процент, по которому принимает у них деньги на депозиты. Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию. Объясню, как это происходит.

Если регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за ключевой — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Людям становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, то есть инфляция замедляется. При снижении ключевой ставки деньги для банков становятся дешевле, для предприятий появляются возможности расширения производства за счет более дешевых кредитов, граждане готовы покупать больше товаров. Это позволяет не допустить реализацию рисков дефляции (снижение цен), оказывающих негативное влияние на процессы производства. Отмечу, что изменение ключевой ставки Банка России в полной мере отражается на инфляции не сразу, а только через 3-6 кварталов. Процесс постепенного воздействия решения по ключевой ставке на финансовый рынок, потом на реальный сектор экономики и в итоге на инфляцию называется трансмиссионным механизмом денежно-кредитной политики. Сначала изменение ключевой ставки отражается на банковских ставках, затем на потребительском и инвестиционном спросе, а уже после — на динамике цен на товары и услуги.

Однако сегодня мы наблюдаем на рынке дисбаланс. В настоящее время в условиях ограничений и санкций недружественных стран, нарушений производственных логистических цепочек на цены продолжают влиять сложности со стороны предложения товаров. Собственно, во многом с этим и связан текущий уровень инфляции, а решения Банка России направлены на формирование сбалансированного соотношения спроса и предложения на рынке с целью обеспечения стабильной инфляции в целом по стране вблизи 4%.

Часто у нас спрашивают: почему нельзя взять и установить ставку на уровне, допустим, 1% годовых. Экономическая теория и практика многих стран показывает, что, если так сильно снизить ключевую ставку, деньги значительно подешевеют и предложение не сможет поспевать за спросом. Обилие дешевых денег на руках у населения приведет к рекордному росту цен и обвалу экономики. Поэтому Банк России, постоянно оценивая ситуацию, поддерживает ключевую ставку на таком уровне, чтобы инфляция оставалась стабильно невысокой — вблизи 4%, а экономика работала эффективно.

— Почему Банк России на последнем заседании Совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а не продолжил снижение?

На это повлияло несколько причин. Во-первых, с одной стороны, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются пониженными, и годовая инфляция замедляется в условиях сдержанной динамики потребительского спроса. Однако рост цен в целом все же постепенно усиливается в сравнении с очень низкими показателями мая, июня и июля. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Во-вторых, оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем мы прогнозировали ранее. Несмотря на то, что внешние условия остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность, все более широкий круг предприятий подстраивается к изменениям экономических условий. Этому способствуют постепенное восстановление логистики, поиск и замещение выбывших поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны. При этом сокращение импорта в целом из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений по-прежнему существенно опережает снижение экспорта.

В целом, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

Все эти факторы повлияли на сохранение ключевой ставки. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ней с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

— От чего будет зависеть динамика инфляции? Каким будет уровень инфляции к концу этого года?

— Факторов, от которых зависит дальнейшая инфляция много — это и возможное изменение склонности населения к сбережению и потребления, и динамика инфляционных ожиданий изменения курса рубля, а также эффективность процессов импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. На ускорение инфляции может повлиять слишком быстрое расширение потребительского спроса, за которым не будет поспевать наращивание предложения, повышение инфляционных ожиданий, дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, медленное восстановление запасов, а также риски глобальной рецессии.

Может быть и обратное, дезинфляционное влияние — если склонность к сбережению будет оставаться повышенной, инфляционные ожидания продолжат снижаться. Дополнительным дезинфляционным фактором может стать хороший урожай этого года.

Подробнее об основных факторах, которые могут повлиять на инфляцию, можно прочитать в «Докладе о денежно-кредитной политике» и проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», опубликованных на сайте Банка России.

Если отвечать на вторую часть Вашего вопроса, то в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 12–13%. Уточненный прогноз Банка России учитывает, в том числе, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

— В Республике Ингушетия складывается самая высокая инфляция в России. С чем это связано? Какие факторы влияют на инфляцию в республике?

— Что касается годовой инфляции в Республике Ингушетия, то в октябре текущего года она замедлилась до 18,7% после 19,7% в сентябре, но все равно остается выше, чем по округу (12,2%) и России (12,6%). Это связано с целым рядом объективных причин, среди которых: наиболее низкий уровень самообеспеченности продовольственными и непродовольственными товарами по сравнению с соседними регионами; проблема нехватки мощностей хранения и овощехранилищ в регионе, из-за чего предприятия вынуждены закладывать большие логистические издержки в отпускные цены; низкая конкуренция между крупными ритейлерами ввиду малого их количества и прочее. В таких условиях производители и поставщики в регионе активнее переносят увеличившиеся издержки в отпускные цены.

Если говорить про факторы, объясняющие замедление годовой инфляции, то оно сложилось благодаря расширению предложения овощей, фруктов и мясной продукции, а также снижение затрат производителей говядины. В октябре вырос ввоз плодоовощной продукции из соседних регионов, что вместе с высоким урожаем местных аграриев повлияло на снижение цен на лук, морковь и свеклу, а также на замедление роста цен на картофель, помидоры и огурцы, из фруктов — на яблоки, груши и виноград. Заметное влияние также оказали расширение географии импортных поставок и обнуление ввозных пошлин на эту продукцию. Вырос также объем производства комбикормов и снизились цены на зерно, что вместе с увеличением поголовья крупного рогатого скота повлиял на замедление роста цен на говядину в годовом выражении.

Должна заметить, что ежемесячно на сайте Банка России мы публикуем материалы об инфляции в Ингушетии — там можно прочитать об этом подробнее.

— Какие меры поддержки в настоящий момент оказывает Банк России населению и бизнесу помимо кредитных каникул?

— Банк России ввел послабления в регулировании — рекомендовал банкам идти навстречу своим клиентам, проводить реструктуризацию кредитов, не назначать пени и штрафы по ним, а в отдельных случаях предоставлять кредитные каникулы гражданам и МСП. При этом Банк России в этой работе совместно с Правительством России поддерживает тех граждан и предпринимателей, которые с весны текущего года оказались в особенно сложных условиях. Конечно, регулятор действует именно через финансовую систему.

Также кредитную поддержку МСП Банк России оказывает через Программу стимулирования кредитования. Ее Банк России вместе с Корпорацией МСП реализует уже несколько лет. В рамках программы выдаются дешевые кредиты банкам для льготных кредитов конечным заемщикам, которые могут получать займы на любые цели — инвестиционные, оборотные или на рефинансирование ранее полученных кредитов. Максимальная ставка для клиентов в рамках программы не может превышать ключевую ставку более, чем на 3 процентных пункта.

Кроме того, поддерживая работу кредитных организаций, Банк России обеспечивает их устойчивость и непрерывность работы, чтобы граждане всегда имели доступ к своим деньгам и могли пользоваться услугами — делать вклады, переводить деньги, снимать их и так далее. В этих целях на сайте Банка России создан специальный раздел, посвященный мерам защиты финансового рынка.

Более подробно о мерах поддержки экономики в условиях санкций можно узнать на официальном сайте Правительства России, а с перечнем актуальных льготных госпрограмм можно ознакомиться на портале по поддержке малого и среднего бизнеса.

— Как принимается решение по ключевой ставке? Важно ли для Банка России, что происходит в регионах при принятии решения по ключевой ставке? Учитывается ли региональная специфика?

— Заседания Совета директоров Банка России по принятию решений по ключевой ставке проходят 8 раз в год.

Каждому заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке предшествует длительный процесс подготовки материалов. Решение по ключевой ставке базируется на всестороннем макроэкономическом прогнозе, в том числе прогнозе инфляции. Процесс подготовки и обновления прогноза Банка России, а также связанных с ним аналитических материалов, называется объединенным прогнозным раундом. Раунд объединяет аналитиков и экспертов из различных департаментов и территориальных учреждений Банка России. Широкий круг участников объединенного прогнозного раунда обеспечивает комплексный взгляд на ситуацию в российской и мировой экономике, на возможные варианты их дальнейшего развития.

В принятии решений по ключевой ставке косвенно принимают участие все территориальные учреждения Банка России. На уровне нашего Отделения мы проводим всесторонний экономический анализ в Ингушетии, и, наравне с Отделениями других регионов, готовим аргументы к предложениям в отношении решений по ключевой ставке. Для подготовки материалов проводится регулярный мониторинг и детальный анализ статистической и иной информации, ключевых событий в регионе, которые могут повлиять на ситуацию в регионе и в целом в российской экономике. Наряду с анализом этих данных мы активно взаимодействуем с местными органами власти и бизнесом. Взаимодействие Банка России с предприятиями реального сектора осуществляется в ходе индивидуальных рабочих встреч руководства Отделения Ингушетия с руководством компаний, а также в рамках опросов (мониторинга предприятий), проводимых Банком России.

Банк России более 20 лет во всех регионах страны проводит регулярные опросы бизнеса. В настоящее время участниками опросов являются около 14 тысяч российских организаций, в том числе 94 — в Республике Ингушетия. Предоставляемая участниками опросов информация не передается другим пользователям и не разглашается Банком России.

Ответы организаций, в основном, представляют качественную оценку произошедших изменений в экономике, а также ожидания возможных изменений в будущем (без конкретных цифровых значений). Кстати, пользуясь случаем, приглашаю предприятия, еще не присоединившиеся к мониторингу, стать его участниками. Для этого необходимо заполнить специальную заявку для предприятий на сайте Банка России или обратиться в Отделение — Национального Банка по Республике Ингушетия Южного Главного управления Банка России.

Информация по всем регионам консолидируется сначала на уровне федеральных округов, потом в целом по России. Поэтому, отвечая на вторую часть вашего вопроса, должна сказать, что Банк России принимает решение по денежно-кредитной политике, владея комплексной информацией, основываясь на факторах как федерального, так и регионального характера.