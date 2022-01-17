Отмечается, что принудительные работы — это новый вид наказания, альтернативный лишению свободы, применение которого началось в России пять лет назад. Их назначают за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, либо в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания. В соответствии с изменениями, внесенными в 2019 году в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, появилась возможность создания участков исправительных центров на базе предприятий либо организаций любой формы собственности.

Минюст России рекомендует работодателям на местах, являющимся членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты РФ, общероссийских общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», принять активное участие в организации исправительных центров на своих предприятиях.

Как отмечают в ведомстве, развитие этого вида наказания даст возможность снизить уровень рецидивной преступности в регионе за счет получения осужденными средств к существованию и возможности сохранения социальных связей, увеличить уровень занятости населения, задействовать в производственном секторе дополнительную рабочую силу, тем самым оказав положительное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Федерации.

В 2018 году в Татарстане стал функционировать один из первых в стране исправительных центров. Бывшие заключенные живут там, а в Казань ездят на работу. В общем, привыкают к нормальной жизни.

«Здесь нет пропускного режима, как в колонии. Осужденным не запрещено иметь сотовые телефоны, хотя некоторые из них до сих пор дергаются при виде дежурного — сила привычки, — рассказывают сотрудники казанского исправительного центра. — Мы осуществляем только надзор за осужденными».

Распорядок дня в исправцентре такой: подъем в 6 утра, завтрак и «убытие» к месту работы. На работу обитатели учреждения ездят самостоятельно. Они сами покупают себе еду, готовят и даже оплачивают ЖКУ.

В ИЦ они должны вернуться не позднее 19:30, такое время было выбрано с учетом удаленного местонахождения учреждения, там даже общественный транспорт не ходит. Впрочем, некоторые обитатели центра ездят на работу на собственном авто.

Трудоустройством осужденных занимается исправительный центр. Кто-то работает на находящейся неподалеку лесопилке, другие заняты изготовлением пластиковых окон и валенок. После работы они ужинают, отдыхают и ложатся спать в 9 часов вечера.

При добросовестном отношении к труду, отсутствии административных правонарушений, примерном поведении и отбытии трети срока обитателю исправцентра по решению начальника могут разрешить проживать в своей квартире с семьей. И это еще один стимул для них.

Сбежать из учреждения никто не пробовал, да и куда бежать? Закоренелых преступников, которые могут совершить новое преступление, в исправительный центр не отправят, уверяют в службе исполнения наказаний.

Нечто подобное существовало ещё в советские времена, так называемая «химия». Сейчас похожая практика реанимируется.