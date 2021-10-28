На ярмарке была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей: мясо, домашняя птица, молочные продукты, колбасные изделия, овощи и фрукты, мед, зерно по ценам ниже рыночных. По мнению организаторов, покупатели были довольны ценами. Продукция, по заверениям предпринимателей, экологически чистая.

Марем Евлоева представила большую линейку медовой продукции. "Нектарный мёд — это не просто пищевой продукт, но и лекарственное средство природного происхождения«,- подчеркнула Евлоева.

Самира Зурабова занимается разведением перепелов. Она предложила посетителям ярмарки четыре вида своей продукции: птица на мангале, копчёная, свежеощипанная птица, перепела в маринаде.

Большая очередь образовалась у лотков с картофелем. «Осенью люди закупают продукты впрок, поэтому низкие цены особенно радуют. Нужно отметить, что картошку, которая на рынке стоит от 45 рублей за килограмм, здесь мы взяли по 35 рублей», — отметила жительница сельского поселения Экажево Айна Сапралиева.

Большой выбор мясной продукции предложил предприниматель Халид Евлоев. «Используем только местное мясо, тщательно проверяем его на качество, в том числе перед забоем скота», — отметил Евлоев. Его клиенты приезжают, чтобы закупить продукцию, даже из самых отдалённых населённых пунктов республики.

«Подобные мероприятия Минсельхоз проводил неоднократно в течение года. Цены здесь на 20 процентов ниже рыночных», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухажир Албаков. По его словам, аграрное ведомство республики формирует план-график следующих сельскохозяйственных ярмарок.

Жители республики выражали слова благодарности организаторам ярмарки. «Мы купили продукты первой необходимости по очень выгодной для нас цене. Это сливочное масло, сметана, фрукты, картофель, лук. Все свое, местное, хорошего качества», — подчеркивали они.

Такие ярмарки всегда пользуются популярностью у жителей Ингушетии, и они их ждут с нетерпением. Ведь для многих это место, где можно с выгодой закупить овощи на зиму, для других, наоборот, продать излишки с огорода, а крестьянско-фермерские хозяйства имеют отличную возможность еще раз напомнить о качестве товаров своих предприятий.

«В магазинах и на рынках в основном продаются привозные овощи — ни вкуса, ни запаха, а эти... Чтобы понять, насколько они хороши, их нужно попробовать», — поделилась посетительница ярмарки.

Ярмарка дала возможность местным аграриям без посредников реализовать свежую, качественную продукцию нового урожая.