Так, накануне дня рождения любимой страны воспитанники дошкольного учреждения «Солнышко» исполнили народный хоровод «Березка», а также различные танцы.

В ходе мероприятия воспитатели поведали ребятам о символах нашей страны и населяющих ее народах, показали ее масштабы на карте, рассказали о реках, океанах и лесах. Кроме того, дети приняли участие в тематических конкурсах и играх.

А в ведомственной школе номер два Росгвардии Ингушетии прошел конкурс детского рисунка с участием детей военнослужащих. Как отметили в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» родители, дети с радостью откликнулись на предложение принять участие в творческом соревновании. Интересно было наблюдать, как юные художники в процессе создания рисунков расспрашивали родителей об истории страны и самого праздника.

«В рисунках каждый ребенок стремился проявить свои творческие способности. Каждый рисунок выражал любовь не только к родному дому, но и к России в целом», — сказала директор школы Пятимат Чаниева.