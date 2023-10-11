В онлайн-формате к дискуссии присоединились представители других регионов, занимающиеся проблемами изучения, преподавания и сохранения языков коренных народов: генеральный директор студии информационных технологий «Скайтек» г. Абакан Акай Албычаков, директор культурно-просветительского центра «ИРАЗ» г. Магас Аза Дидигова и разработчик развлекательно-образовательных мобильных игр и дизайнер в студии разработки игр (г. Магас) Хадис Костоев. Также в мероприятии приняли участие заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Сергей Чумарев, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», генеральный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Сергей Бакейкин, начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Ильдус Кагарманов.

Модератор форума-фестиваля Элина Гатауллина, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, поприветствовала участников мероприятия и поблагодарила за участие в фестивале и вклад в развитие многообразия языков и культур.

Аза Дидигова, директор АНО «Культурно-просветительский центр «Ираз», поприветствовала присутствующих, отметив важность проведения подобных мероприятий и обмена опытом.

«Язык — это определяющий фактор национального самосознания, и его сохранение является обязательным условием сохранения самого народа. «Без языка нет нации» — эта фраза стала одной из самых актуальных в Республике Ингушетия за последние годы. Ингушский язык на грани исчезновения, почти 15 лет назад ЮНЕСКО внесла его в список потенциально исчезающих, а это серьезный сигнал для нашего общества», — сказала общественница из Ингушетии.

Она отметила, что в последние несколько лет внимание к данной проблеме особенно возросло в республике. В детских садах начали практиковать занятия на родном языке, создаются сообщества, направленные на пропаганду ингушского языка, на прилавках магазинов появляются все больше книжных новинок для детей.

«Через пару месяцев будет 10 лет как наша организация ведет свою деятельность, и на протяжении этого времени, с 2014 года, одним из ключевых направлений КПЦ «ИРАЗ» остается сохранение и популяризация родного языка. «АЛАП» так называется проект, в рамках которого мы реализуем мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию ингушского языка. В нашей команде люди, не просто в совершенстве владеющие ингушским языком, но имеющие соответствующее образование и большой опыт работы», — рассказала в своем докладе Аза Дидигова.

Мероприятия на родном языке, офлайн- и онлайн-курсы, ингушские обучающие видеоролики для детей, развивающие пособия и другое — директор женской организации поделилась с участниками конференции своим опытом работы.

Известный ИТ-специалист Хадис Костоев представлял на мероприятии мобильную игру на Android для детей «ДОШ».

«Так как мобильные устройства — неотъемлемая часть современного мира, мы разработали систему так, чтобы игра была увлекательной и поучительной путем заучивания букв, слов и т. д. В игре есть персонажи в виде красивых мультяшных зверьков, в роли которых будет играть игрок», — рассказал общественник.

«Выполняя задания, добывая буквы, игрок будет составлять названия предметов, из которых будет строить свою ферму, или помогать соседям. Такая концепция игры позволит детям с малых лет учить буквы, слова на разных языках, включая наш родной язык», — рассказал Хадис Костоев.

Участники мероприятия также поделились своим опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России, наметив возможные способы сохранения языков коренных народов и сформировав новые направления и методы межнационального взаимодействия.

Форум является одним из комплексных мероприятий по сохранению родных языков народов России в Республике Башкортостан, включающих также межрегиональную научно-практическую конференцию с международным участием «Языковая политика в Республике Башкортостан как фактор устойчивого развития региона», мастер-классы и заседание координационного совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Республике Башкортостан.