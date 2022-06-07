И вот недавно в свет вышло второе, улучшенное издание романа с более высоким качеством полиграфии и иллюстрациями самого автора. Для тех, кто еще не успел прочитать роман «Серебряный кинжал», публикуем отрывок (наиболее примечательный, на наш взгляд) великолепной рецензии на него нашего коллеги, поэта и общественного деятеля Аслана Кодзоева, безвременно ушедшего из жизни в прошлом году. Думается, что данный критический анализ, скрупулезная экспертиза и оценка содержания романа подвигнет ценителей исторической прозы к его прочтению.

«Появление самой такой книги — значимое культурное событие для ингушского народа. И весомость его в том, что впервые в нашей литературе появилось произведение из жизни своего, ингушского зарубежья, ингушской эмиграции, или, скажем, «мухаджирства», из самого его нутра.

До сих пор именно эта тема оставалась у нас своеобразной лакуной в литературе и даже историографии. Хотя, надо отдать должное, саму тему мухаджирства наших соотечественников в Переднюю или Малую Азию, на Ближний Восток, их жизнь там, как никто другой, своими трудами нам открыла учёный и журналист, кандидат наук Марем Ялхароева. Её монография «Литературно-публицистическая деятельность ингушской диаспоры в Турции» (Назрань, 2008 г.), насколько мне известно, первая печатная ласточка в форме цельной книги по теме нашего мухаджирства и имеет не только публицистическую, познавательную значимость, но и научную ценность. А статьи, публикации в прессе и фильмы М. Ялхароевой, запечатлевшие жизнь потомков наших мухаджиров в Турции и в Иордании, просто уникальны, неповторимы и представляют собой ценнейший этнографический видео- и киноматериал. Марем не просто первопроходец в этой теме. Она до сих пор, можно сказать, остаётся символической связующей нитью нашей ближневосточной эмиграции с родиной — Ингушетией...

Из кратких постов в интернете и из личных бесед с Марем Ялхароевой я знаю, какой колоссальный труд она вложила, чтобы этот роман стал нашим общим достоянием, чтоб наша национальная культура не только обогатилась ещё одним хорошим, качественным литературным произведением, но и открыла для нас и для нашей литературы уже новое звено — ингушскую эмигрантскую литературу, в данном случае — мухаджирскую, чего нам очень не хватало. Сегодня, с появлением этой первой ласточки в виде добротного художественного полотна в форме романа, как представляется, лакуна эта начала заполняться.

Прочитав этот небольшой по объёму роман (237 страниц литературного текста), мы немало узнаём для себя о том сложном периоде из жизни наших предков, о той не столь уж давней нашей истории, о запутанном клубке многих противоречий и масштабных трагических событий той эпохи как тут на родине, на Северном Кавказе, так и на той, как казалось нашим обманутым предкам, «обетованной» османской (турецкой) земле. Яснее начинаешь понимать не только о том, как ошибались наши предки, но и почему они ошибались, почему поддались такому искушению, как смена родины во имя лучшей доли. Понимаешь, что это было не просто заблуждение, обманным образом внушённое фанатично преданным своей религии массам, ловко внедрённое в их непросвещённое сознание... Понимаешь, что это был самый настоящий великий обман. Великим обманом оказалось то, что их убедили в существовании некоего «священного места», находящегося «где-то недалеко за горами», в существование некоей «обители», где есть защита для всех мусульман мира...

Аслан Кодзоев.

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