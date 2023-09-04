Планируется организация Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации и Государственной Думе, а также в городах Минске и Самаре. Культурные коллективы республики отправятся на гастроли по разным регионам страны. Будут организованы передвижные выставки музеев Ингушетии.

Третьяковская галерея и Эрмитаж будут приглашены в регион для организации специальной выставки в художественной галерее города Сунжа. Государственные ансамбли народного танца «Ингушетия» и «Магас» создадут тематические хореографические постановки. Также будет представлена экспозиция из 100 войлочных ковров «Истинг. Войлочная летопись ингушей».

Изданы иллюстрированная книга, а также краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники. Намечено издание «Берашта дола ховли-довзалеш» («Загадки для детей») и «Ингушские игры». Запланированы выпуски сборника «Сто лучших ингушских песен», юмористических рассказов «Сакъердаме дувцараш», «Становление и развитие театрального искусства ингушей».

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования ингушской государственности. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Образование Ингушской автономной области 7 июля 1924 года, как отмечает политолог Якуб Патиев, не было явлением случайным и спонтанным, волей одного человека или общественно-политической организации. Это был результат исторического развития Ингушетии, прошедшей через определенные этапы роста национального самосознания, деятельности ингушского национального движения, народа, проявившего чудеса героизма во время установления советской власти в крае.

Вопрос об автономии горских народов Северного Кавказа встал сразу после установления в крае советской власти в 1920 году. Как известно, в те годы горские народы входили в состав Терской области, во многом военизированного государственно-территориального образования с преобладанием военно-казачьего регулирования и соответствующего способа решения всех вопросов.

Речь шла о широком вовлечении горских народов в дела управления своими регионами, а этого можно было достичь только путем образования автономий, своей государственности.

7 июля 1924 года ВЦИК за подписью Михаила Калинина принял Постановление «Об упразднении Горской Советской Социалистической Республики и расчленении ее по национальному признаку на две автономные области — Северную Осетию и Ингушетию, на автономную административную единицу — Сунженский округ с правами губернского исполнительного комитета и выделении города Владикавказа в самостоятельную административную единицу».

Политолог Абдул-Азис Яндиев в книге «Жизнь, отданная народу», посвященной Идрису Зязикову, пишет: «Самым важным и ответственным был процесс распределения между вновь образованными областями, округом и городом предприятий, заводов и других объектов, расположенных в черте Владикавказа, и территориальное размежевание этих образовавшихся субъектов».

Была проведена большая и кропотливая работа по вышеуказанным и другим вопросам, касающимся всех сторон жизнедеятельности автономной области. Решение некоторых из этих вопросов было полно драматизма и напряжения. Но справедливость была обеспечена.

15 ноября 1924 года состоялась первая областная партийная конференция Ингушетии, на которой избраны пленум и бюро обкома партии. Секретарем Ингушского обкома ВКП(б) избран Идрис Бейсултанович Зязиков.

25 января 1925 года в Ингушетии прошли первые выборы Советов народных депутатов области, а 30 января созван первый съезд Советов Ингушской автономной области.

В последний день месяца в том же году состоялся I пленум Ингушского ревкома. Были образованы четыре округа на правах районов: Пседахский, Назрановский, Галашкинский и Пригородный с центром во Владикавказе. Районирование утверждено Постановлением ВЦИК СССР от 8 марта 1926 года. Избран исполком в составе 35 человек. Председателем избран Иналук Мальсагов.

Далее Якуб Патиев приводит такие факты: если до выделения Ингушетии в самостоятельную область было всего 8 школ, из которых работали только 4, то после их стало 16, велось строительство еще 4. Кроме того, были сельхозтехникум в Назрани и педагогический техникум во Владикавказе, школа кройки и шитья в Насыр-Корте.

В лечебном деле против единственной Назрановской больницы есть Ингушская областная больница во Владикавказе на 45 кроватей, Назрановская окружная больница на 40 кроватей, врачебные пункты в Галашки, Ангуште, Ахки-Юрте, Средних Ачалуках, Пседахе.

Наш коллега Ахмед Газдиев в своем материале пишет, что с образованием Ингушской автономной области были предприняты шаги по решению политических задач, социально-экономических вопросов, а также вопросов развития культуры. Развитие народного хозяйства, образования, науки, медицины, культуры — эти и другие вопросы требовали своего настоятельного решения и оставались в центре внимания руководителей Ингушской автономной области в период с 1924 по 1934 год.

Темпы экономического и промышленного роста в годы существования ИАО увеличились по сравнению с предыдущим периодом в десятки раз. В различных районах автономии открывались новые производства, заводы, фабрики, ремонтные мастерские. Как административный центр Ингушской автономии, особое место занимал город Владикавказ. К концу 1928 года только во Владикавказе находилось девять промышленных предприятий, принадлежавших Ингушетии, основной и оборотный капиталы которых составляли 1 млн 256 тыс. рублей.

К началу 30-х годов XX столетия относится становление нефтяной промышленности, которая имела важное значение не только для экономического развития Ингушетии, но и страны в целом. В 1933 году начинается добыча нефти в Малгобеке.

В сельском хозяйстве, которое составляло основу экономического развития Ингушетии, происходил постепенный рост за счет увеличения посевных площадей, внедрения новых методов обработки земли, и как следствие — отмечалось увеличение объемов выращиваемой продукции.

Десятилетнее существование Ингушской автономной области стало одним из самых успешных в новейшей истории Северного Кавказа. Культурное влияние России способствовало росту просвещения и образования, внедрению нового алфавита письменности и становлению ингушской науки, открытию новых школ, больниц, учебных, научных учреждений, общему прогрессу культуры.

Ингушская автономная область прекратила свое существование 15 января 1934 года, когда вопреки волеизъявлению народа Президиум ВЦИК принял постановление об объединении Ингушетии и Чечни. Несмотря на все последующие события и грядущие трагедии, ингушский народ не утратил своей идентичности и продолжает сегодня строить свою государственность. Помнить о прошлом своего народа — наш долг перед старшими поколениями.