Данный образовательный проект реализуется по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова при финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.

«Сложно себе представить, когда и при каких обстоятельствах мы смогли бы самостоятельно реализовать в республике подобный проект, если бы не помощь в этом уважаемого Микаила Гуцериева. Это одна из самых передовых школ программирования, которые есть только в нескольких мегаполисах. Мы должны понимать, что нашей молодежи выпал великий шанс бесплатно получить высококачественное образование в сфере цифрового развития, и это дорогого стоит. Я уверен, что благодаря реализации данного проекта в Ингушетии многие наши парни и девушки получат отличную возможность для профессионального и карьерного роста. Перед ними открываются большие возможности, и я предлагаю им не упустить их», — подчеркнул ранее руководитель субъекта.

В рамках пресс-конференции было заявлено, что достигать определенных высот на образовательном поприще «Школе 21» удается благодаря практикоориентированному подходу и методике «равный равному» — без менторов, лекций и оценок. Обучающиеся учат друг друга, выполняют задачи, а также готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты. За полтора-два года школа готовит компетентных ИТ-инженеров, программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков, которые широко востребованы на рынке труда.

«Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед нами, — это повышение уровня цифровой грамотности и обучение квалифицированных ИТ-специалистов. На мой взгляд, Академия цифрового развития станет важным прорывным образовательным проектом в регионе. Наконец-то наши жители будут иметь возможность освоить, пожалуй, самую востребованную сферу деятельности на данный момент, в век цифровых технологий», — заявил в ходе мероприятия председатель правительства региона Владимир Сластенин.

Обучение проводится по различным направлениям: структурное программирование ©, объектно-ориентированное программирование (С++), компьютерные сети, алгоритмы, базы данных (SQL), прикладное программирование (Java, Python, Golang), а также мобильная разработка, Frontend, Backend, ML & DS, Big Data, GameDev и многое другое.

Одним из важнейших направлений в системе обучения является ветка по искусственному интеллекту. В частности, это Machine Learning, Data Science и Data Science в медицине. Здесь участники изучают построение и работу с разными моделями нейронных сетей, а также основные задачи машинного обучения.

«Сегодня «Школа 21» пользуется высоким спросом у жителей регионов и активно масштабируется. Основной упор в школе мы делаем на практических задачах, а также на развитии «мягких» навыков, которые необходимы каждому ИТ-специалисту. Таким образом, к началу стажировки, обязательному этапу обучения, каждый участник знает уже как минимум три языка программирования и, что не менее важно, умеет качественно применять свои знания в работе. Благодаря такому высокому уровню подготовки 100% участников на этапе стажировки получают предложения о трудоустройстве. Хочу поблагодарить Сбер, правительство Республики Ингушетия и благотворительный фонд «Сафмар» за поддержку. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся потрясающих результатов в развитии ИТ-сферы в республике», — поблагодарил всех причастных директор «Школы 21» Александр Федяков.

По словам руководителя Академии цифрового развития Дмитрия Арцюха, академия станет базисом образовательного кластера в республике. Для каждого жителя, особенно для представителей молодежи, этот проект будет полезен.

«Желание развиваться в ИТ-сфере может возникнуть как в 18 лет, так и в 60, и Академия цифрового развития как раз предоставит такую возможность, причем абсолютно бесплатно», — подытожил он.

Отмечается, что в шести кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов нашей страны. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

В Ингушетии открытие школы запланировано на февраль-март 2024 года, располагаться она будет по адресу: город Магас, улица Никиты Хрущева, д. 10. Площадь кампуса составит более 3,5 тыс. кв. м. Поступить туда сможет любой желающий, вне зависимости от уровня знаний в сфере ИТ.

Стоит напомнить, что «Школа 21» в Магасе — это первый подобный образовательный проект на Северном Кавказе.