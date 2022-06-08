День социального работника — праздник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. Этот день был установлен президентским указом 27 октября 2000 г. Основная задача работников — оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Работники этой службы оказывают поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам, пенсионерам, а потому праздник в их честь — это благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость.

Свой профессиональный праздник социальный работник Зибайдат Ганиева отмечает на рабочем месте, без особых церемоний, без поздравлений, как говорится, в будничных заботах. Работа ей не в тягость, она рада оказывать внимание и проявлять заботу о подопечных. Рабочие отношения давно у неё переросли в доверительные, скорее, уже в родственные. Ухаживать за престарелыми людьми, разделять с ними одиночество, принимать участие в их жизни, радоваться общению и с каждым днём быть роднее и ближе — такая она, работа социального работника.

Зибайдат Ганиева выросла в большой семье самой младшей и долгожданной девочкой после шести сыновей. Но назвать избалованной родительским вниманием единственную дочку было бы неверно. Всё было с точностью до наоборот. К тому времени, как она подросла, братья в основном уже работали, и ей приходилось помогать по хозяйству маме, а также отцу, которому одному было тяжело управляться с большим подворьем. А тут сноровистая дочка всегда рядом — где подводу запрячь, за живностью поухаживать, сена накосить и даже потрясти большое ореховое дерево, взобравшись на самую его верхушку.

Когда ей, молодой невесте семьи Толдиевых, предложили работу по обслуживанию одиноких стариков, она приняла её с радостью. С работой справлялась только так, несмотря на то что хлопот и забот молодой снохе хватало сполна, ну а там и дети-погодки появились, и престарелые родители, и гостей полный дом. Всё как в обычной классической ингушской семье. Но не бояться трудностей её с детства мама готовила, и главное, что гость в доме — благодать от Всевышнего.

В декретном отпуске по уходу за детьми Зибайдат никогда не сидела. Поначалу за детьми присматривать помогала свекровь, потом подросли дочери одна за другой. Пока одни помогали ухаживать за младшими, другие ходили с мамой к её подопечным. Так и выросли они вместе с её делами, самыми что ни на есть благородными.

— Девочки любили со мной навещать моих стариков, — говорит Зибайдат, — помогали мне убираться, любили причёсывать бабушек, а они им разные истории рассказывали из жизни, и меня учили. Ведь это не просто одинокие старики, это настоящий кладезь мудрости и стойкости. Сколько советов житейских они давали, помогали найти правильное решение, учили жить справедливо. Мы вслушивались в их слова, внимали их мудрым наставлениям. Моим девочкам подсказывали, что правильно, что нет. Они стали хорошими учителями для них.

Кстати, у нашей героини десять детей. Пять девочек и старший сын уже устроили свою личную жизнь, радуют бабушку внуками, заботой и вниманием. Другие пока ещё школьники и студенты. Но уходить с работы Зибайдат и не думает. Она не представляет своей жизни без каждодневной заботы о своих милых стариках. Каждый день её ждут в семи домах села Экажево Назрановского района. С утра она идёт к своим бабушкам и дедушкам, от одних к другим, успевает что-то прикупить в магазине и решить кое-какие проблемы. Это стало частью её жизни. «По-другому я себя уже не мыслю», — говорит она. Тем не менее, сил и энергии такая работа отнимает много. Каждого надо выслушать, вникнуть в проблемы, помочь, отдать частичку своей души.

А силы для этого она черпает из семьи, где царит гармония, уважение друг к другу, забота и внимание. Если бы не поддержка родных, родителей, которых уж давно нет рядом с ними, супруга и детей, было бы тяжело. Эта профессия не для всех. Многие знакомые признаются, что они не смогли бы ухаживать за стариками, выслушивать их каждодневно и потакать их капризам. Но наша героиня не из таких.

За отзывчивость, чуткость и милосердие её уважают, любят и ценят подопечные.

Неравнодушие и большое сердце — вот качества, которые ей свойственны и по жизни, а не только на службе. Уметь находить свой подход к каждому: сказать доброе слово, улыбнуться, поддержать. Главное, относиться к людям старшего поколения с добром и любовью и всегда приходить к ним с позитивным настроем.

«Особых секретов в моей работе нет, — говорит Зибайдат. — Просто надо любить её, всегда улыбаться, улыбаться глазами, душой и сердцем! Помочь пожилым людям по хозяйству, похвалить за красивые грядочки, помочь распутать петельки и тому подобное, главное — искренне сопереживать и заботиться».

Сегодня всем ясно, такая служба милосердия просто необходима, потому что пожилые люди всегда будут нуждаться в нашей помощи, поддержке и заботе. Дарить радость общения, надежду на исцеление, веру в будущее, сделать их старость хоть чуточку легче, светлее и счастливее — вот призвание социальных работников в сфере обслуживания пожилых людей.

Зибайдат посвятила этому благородному делу 33 года. Её труд и заслуги не раз отмечались грамотами и благодарностями, а недавно она стала лидером в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».