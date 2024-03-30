Одолжив деньги, житель Ингушетии в качестве залога оставил чужую машину 

Сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по Магасу при проведении ОРМ установили и доставили в отделение ранее судимого за мошенничество гражданина. В ноябре прошлого года он ввел в заблуждение знакомого и одолжил у него 120 тыс. рублей, оставив в залог машину Lada Samara, принадлежащую другому человеку.

Истративший деньги фигурант, после доставления в отдел полиции дал признательные показания.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.