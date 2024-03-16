Председатель Женсовета работников культуры отдала свой голос на выборах Президента

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, Зарема Мальсагова и другие представители женсовета активно принимали участие в выборах Президента России.

«Участвуя в выборах, мы не только влияем на будущее нашей страны, но и оказываем воздействие на наши духовные и семейные ценности, а также определяем, как будет воспитываться молодое поколение — наши дети и внуки», — отметила председатель.

Напомним, на пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.