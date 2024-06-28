Прокуратура Ингушетии уличила врачей в «лечении» умерших 112 пациентов 

Назрановская районная больница представила в территориальный фонд обязательного медицинского страхования заведомо ложные сведения об оказании медицинских услуг умершим пациентам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что в прошлом году должностное лицо медучреждения, используя свое служебное положение, изготовило недостоверные реестры оказания медицинских услуг 112 умершим пациентам, которые в последующем предоставило в ТФОМС для улучшения финансового положения организации и выполнения плановых показателей.
На основании этого на расчетный счет больницы были перечислено более 136 тыс. рублей, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).
Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль.