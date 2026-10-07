Ранее судимого водителя без прав и в нетрезвом виде задержали в Малгобеке 

Отмечается, что на одной из улиц города мобильный патруль остановил автомобиль ВАЗ- 211540. У водителя были явные признаки опьянения. От освидетельствования на месте он отказался, но согласился проехать в медучреждение, где факт употребления алкоголя подтвердился.

Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: в 2013, 2015, 2018 и 2022 годах. Его судили за преступления, связанные с наркотиками и нарушением ПДД.

В отношении автомобилиста составлены административные протоколы за езду без прав, отсутствие страховки и непристегнутый ремень.

Машина нарушителя доставлена в отдел полиции «Малгобекский». Сам он водворен в специальное помещение для задержанных лиц. В действиях мужчины усматриваются признаки уже уголовного преступления по ч. 1 ст. 264.2 УК России.