Разработка мастер-плана Магасско-Сунженской агломерации стартовала в Ингушетии

Об этом в своем Telegram-канале написал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что хаотичные застройки мешает реализации общественных проектов, поэтому необходимо систематизировать эту работу. Для этого была и привлечена компания ДОМ. РФ, имеющая опыт в планировании и развитии населённых пунктов.

Проектная группа фонда разработает мастер-план по развитию территорий Магасско-Сунженской агломерации, включающей города Магас, Назрань, Карабулак и Сунжа, а также ряд сел Назрановского и Сунженского районов.

Глава региона считает, что утверждение мастер-плана позволит определить принципы развития территорий и изменения, которые произойдут к 2035 году. Реализация проекта начнется с внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований. Это также поможет определить, какие федеральные инвестиции и проекты принесут максимальный социальный и экономический эффект.