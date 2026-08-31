Ряд мероприятий проведут в Ингушетии ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Всего в регионе пройдет порядка 110 событий. В план включены как официальные церемонии возложения цветов с участием руководства и силовиков, так и масштабный образовательный блок. Для школьников и студентов подготовлены открытые уроки, встречи с правоохранителями и духовенством, тренинги, интеллектуальные игры и выставки.

Также в регионе состоятся различные акции, в числе которых «Свеча памяти», спортивные турниры по футболу и шахматам.

Премьер-министр Владимир Сластенин напомнил, что программа заранее согласована, особый акцент сделан на безопасности и взаимодействии с экстренными службами. «Эти дни всегда связаны для нас с тяжелыми воспоминаниями и одновременно с общей ответственностью за безопасность людей», — подчеркнул он.

Отмечается, что центральным событием станет возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы Магаса с участием Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.