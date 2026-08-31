Мэр Назрани провел встречу, посвященную готовности к предстоящим выборам

В Назрани активно ведётся работа по подготовке к выборам депутатов Госдумы и Народного собрания республики. На совещании мэр города заслушал доклад председателя местного избиркома Магомеда-Башира Акиева о состоянии всех 22 избирательных участков.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, в ходе обсуждения акцент был сделан на качестве подъездных путей, пешеходных зон, уличного освещения, общем состоянии прилегающих территорий, надёжности энергоснабжения, наличии резервных источников питания, соблюдении норм противопожарной безопасности и создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
Службам, ответственным за эти направления, градоначальником дано указание провести детальную проверку всех объектов и заблаговременно исправить обнаруженные неполадки. Руслан Оздоев отметил, что первостепенная цель — оперативно решить все организационные и технические вопросы, чтобы обеспечить надлежащие условия для волеизъявления граждан.