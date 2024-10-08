Самбисты из села Али-Юрт Ингушетии показали высокие результаты на турнире «Кубок Кавказа»

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, соревнования в зале олимпийского резерва, в которых приняли участие около 200 спортсменов со всех регионов СКФО, проводились на призы президента Федерации боевого самбо России Алексея Малого.

Так, золотыми призерами состязаний стали Евлоев Рамазан, Добриев Мухаммад, Гагиев Рамазан, Нальгиев Ислам, Евлоев Абдул-Малик. На вторую ступень пьедестала поднялись Евлоев Солях и Татриев Амир.

Ребята, по мнению специалистов, продемонстрировали высокое мастерство и хороший уровень техники.